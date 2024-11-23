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黃仁勳獲頒香港科大榮譽博士

聯合報／ 記者林宸誼崔馨方／台北報導
輝達執行長黃仁勳23日將參加香港科技大學榮譽博士學位授予儀式，並發表演講。（路透）
輝達執行長黃仁勳23日將參加香港科技大學榮譽博士學位授予儀式，並發表演講。（路透）

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，今（廿三）日將參加香港科技大學榮譽博士學位授予儀式，並發表演講。黃仁勳預計在香港停留數日，並將在香港科技園等地進行演講和參觀，參與多個公開活動。

根據陸媒鈦媒體報導，黃仁勳今年一月參加了輝達北京、上海和深圳辦公室的內部年會，但沒有公開活動行程，此次香港行將是黃仁勳時隔數年後首次以公開方式到大陸。

黃仁勳是台裔美國創業家，自ChatGPT發布之後，黃仁勳和輝達就成為ＡＩ算力領域焦點。輝達六月市值更突破三兆美元，超車蘋果，躍居全球市值第二大公司。

輝達廿日公布上季獲利與銷售同步激增，截至十月廿七日第三季營收達三百五十點八億美元，年增百分之九十四；淨利約一百九十三億美元，年增百分之一○九。

黃仁勳表示，Blackwell晶片已全面投產，預計該產品將在未來幾個季度都供不應求。他還特別點名感謝台積電、京元電、矽品精密、鴻海、廣達、緯穎等台廠供應鏈夥伴，持續密切合作增加Blackwell平台供應。

輝達第三季財報優於預期，花旗證券在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，輝達財報的樂觀展望，強化對主要供應鏈合作夥伴的看法。

花旗半導體產業分析師陳佳儀分析，輝達財報再次表現亮眼，其中數據中心業務成為主要驅動力，銷售額年增達百分之一一二，因此更帶動核心供應鏈合作夥伴，包括台積電、日月光投控、京元電子、欣興等後市表現。

輝達 香港 黃仁勳

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