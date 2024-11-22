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首度赴美開董事會？ 台積電：董事會並非固定地點舉行

中央社／ 新竹22日電
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

國發基金法人代表擔任台積電董事、國發會主委劉鏡清日前說明，將於明年2月赴美國出席台積電董事會，外界猜測，此舉與美國總統當選人川普有關，是台積電37年來首度赴美開董事會，對此台積電表示，報導內容不予回應。

不過台積電也指出，為讓董事會成員更加了解公司營運，董事會並非都在固定地點召開，而是會在台灣及海外各營運據點舉行會議。

國民黨立委葉元之日前在立法院詢問台積電美國亞利桑那州廠完工典禮的狀況。擔任台積電董事的國發會主委劉鏡清回應說，他沒有接受到關於台積電美國廠完工典禮的訊息，僅接獲明年2月10日赴美參加董事會的通知。

消息一出引發外界高度關注與揣測，指出川普明年將重掌白宮，以及台積電亞利桑那州第1座廠將在明年初量產，是台積電成立37年來首度赴國外召開董事會的主因。

台積電今天表示，董事會召集事宜依相關法規及公司作業程序辦理，有關董事會舉行會議的詳細地點、時間與議程等資訊並無對外公告。至於明年2月是否前往美國召開董事會，以及過去是否曾赴國外召開董事會，台積電並無回應。

台積電指出，為讓董事會成員更加了解公司營運，董事會並非都在固定地點召開，而是會在台灣及海外各營運據點舉行會議。

台積電 國發會 美國

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