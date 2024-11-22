台南佳里地震規模5.4 台積電18廠無塵室人員部分疏散
台南市佳里區今天晚間8時40分發生芮氏規模5.4地震，國科會南部科學園區管理局表示，台積電18廠無塵室人員有部分疏散，其餘各園區廠商及新建工程皆無人員傷亡，運作正常。
聯電表示，南科廠區有部分機台啟動自動停機保護機制，目前正陸續重啟恢復中。
根據中央氣象署資訊，晚間8時40分台南市發生芮氏規模5.4地震，地震深度7.7公里，震央位於台南市政府北方23.2公里（位於台南市佳里區），台南市佳里最大震度5弱。
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