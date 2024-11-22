快訊

12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

台南晚間震不停！三分鐘內連3震 氣象署曝原因：未來3天恐有餘震

宣德增資越南子公司5.19億元、增加設備與產能 因應川普2.0

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠宣德（5457）22日公告增資越南子公司設備案1,675.24萬美元（約新台幣5.19億元）擴增越南廠的產能，隨著川普將在明年上台，因應美國關稅與地緣政治可能升高的風險，該公司擴大越南投資。

宣德董事會今天通過子公司越南立德裝修工程建置及設備新增案，交易金額5.19億元，取得設備的目的是作為自用營業場所使用。

由於川普當選美國總統，關稅政策可能改變，宣德之前表示，集團含子公司在全球管理六地、11個廠區，不但可搭配客戶群的策略規劃，亦可充分規避供應鏈風險，供應鏈韌性十分完善。此外，越南新廠本季開始實際出貨，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，預估明年越南廠可貢獻20億元以上的年產值。

新產品方面，宣德表示，美國低軌衛星品牌是既有客戶，該公司持續與客戶開發新的產品合作，產品線從地面接收組的電源線擴展到其他訊號線組及連接器，在該客戶的滲透率提升有利推升營運數字。

在電動自行車方面，宣德除高雄廠現有電動自行車客戶目前穩定出貨，年底會有第二客戶驗證後量產外，另有新美國電動車品牌客戶旗下之電動腳踏車品牌，正與該公司洽談未來新產品線；而在執行層面，公司將以持續優化製程及提升投資效率為目標，以期將現有廠區發揮最大使用綜效。

宣德10月營收為21.8億元，月減13%、年增58.9%。今年前10個月營收183.3億元，年增31.1%，傳統過去第4季營收較前三季略減，今年亦呈現類似情況。不過，從營收角度觀察，該公司今年已恢復動能，單季獲利亦明顯轉佳，展望明年可望在新廠投入的挹注下，再拾營運動能。

宣德前三季各項營收占比，分別為連接器相關占43.5%、射出成形模組30.1%、組裝貼合20.3%、其他占6.7%。

宣德 營收 越南

延伸閱讀

醜聞纏身！蓋茨退出司法部長提名 佛州前檢察長邦迪出線

我與素養的距離／川普再次當選美國總統 美國總統的權力有多大？

川普揚言大規模驅逐非法移民 墨西哥總統稱計劃接收本國人

聯嘉法說會／不受川普關稅影響！打入Tier 1供應鏈 再拿2大訂單

相關新聞

首度赴美開董事會？ 台積電：董事會並非固定地點舉行

國發基金法人代表擔任台積電董事、國發會主委劉鏡清日前說明，將於明年2月赴美國出席台積電董事會，外界猜測，此舉與美國總統當...

台南佳里地震規模5.4 台積電18廠無塵室人員部分疏散

台南市佳里區今天晚間8時40分發生芮氏規模5.4地震，國科會南部科學園區管理局表示，台積電18廠無塵室人員有部分疏散，其...

數發部資安產業日登場 打造南台灣年度資安盛會

由數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，今天在台南沙崙資安服務基地盛大展開，數發部長...

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超...

資安即國安 數發部：國安會擬建立國家級資安應變中心

2024台灣資安通報應變年會今天登場，數發部政務次長闕河鳴今天表示，資安防護不只是單一政府職責，亟需公私協力與情資分享，...

台達17度參與聯合國氣候會議COP29 聚焦AI資料中心節能與淨零建築

《聯合國氣候變化綱要公約》第29屆締約國大會（UNFCCC COP29）即將閉幕，台達電（2308）21日參與主辦官方周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。