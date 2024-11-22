宣德增資越南子公司5.19億元、增加設備與產能 因應川普2.0

連接器廠宣德（5457）22日公告增資越南子公司設備案1,675.24萬美元（約新台幣5.19億元）擴增越南廠的產能，隨著川普將在明年上台，因應美國關稅與地緣政治可能升高的風險，該公司擴大越南投資。

宣德董事會今天通過子公司越南立德裝修工程建置及設備新增案，交易金額5.19億元，取得設備的目的是作為自用營業場所使用。

由於川普當選美國總統，關稅政策可能改變，宣德之前表示，集團含子公司在全球管理六地、11個廠區，不但可搭配客戶群的策略規劃，亦可充分規避供應鏈風險，供應鏈韌性十分完善。此外，越南新廠本季開始實際出貨，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，預估明年越南廠可貢獻20億元以上的年產值。

新產品方面，宣德表示，美國低軌衛星品牌是既有客戶，該公司持續與客戶開發新的產品合作，產品線從地面接收組的電源線擴展到其他訊號線組及連接器，在該客戶的滲透率提升有利推升營運數字。

在電動自行車方面，宣德除高雄廠現有電動自行車客戶目前穩定出貨，年底會有第二客戶驗證後量產外，另有新美國電動車品牌客戶旗下之電動腳踏車品牌，正與該公司洽談未來新產品線；而在執行層面，公司將以持續優化製程及提升投資效率為目標，以期將現有廠區發揮最大使用綜效。

宣德10月營收為21.8億元，月減13%、年增58.9%。今年前10個月營收183.3億元，年增31.1%，傳統過去第4季營收較前三季略減，今年亦呈現類似情況。不過，從營收角度觀察，該公司今年已恢復動能，單季獲利亦明顯轉佳，展望明年可望在新廠投入的挹注下，再拾營運動能。

宣德前三季各項營收占比，分別為連接器相關占43.5%、射出成形模組30.1%、組裝貼合20.3%、其他占6.7%。