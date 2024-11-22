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廣達12月啟動「雲舞台獎」線上影展 5大類作品一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
雲舞台影展，5大類別、入圍作品隨選隨看。廣藝基金會／提供
雲舞台影展，5大類別、入圍作品隨選隨看。廣藝基金會／提供

雲端科技結合表演藝術，再掀創新浪潮！代工大廠廣達（2382）旗下廣藝基金會22日宣布，將於12月正式推出「第二屆雲舞台獎」線上影展，活動自1日至15日隆重登場，精選「雲舞台獎」入圍作品，涵蓋音樂、音樂劇及戲曲、戲劇、舞蹈、跨界五大類別，不論您身處何地，都能輕鬆透過網路體驗表演藝術的魅力。

影展最大亮點是「零門檻、零距離」隨選隨看，無論是情感共鳴的音樂，具突破與實驗的舞作表演、著重於現代與傳統的跨界對話，以及充滿張力的戲劇詮釋，入圍作品展現創作企圖心與獨特視角。影展期間，觀眾可自由選擇喜愛的作品觀賞，還能為喜愛的團隊投下人氣獎選票，與創作者共同分享榮耀

透過「雲舞台獎」結合推出「雲舞台頻道」，致力讓優秀的表演作品突破實體舞台的限制，以網路科技實現藝術的無界傳播，盼能打造出表演版的「Netflix」，為藝術愛好者提供專屬的觀演平台，讓創作者的心血成果能與世界各地的觀眾共享。

影展結束後，「第二屆雲舞台獎」頒獎典禮將於12月18日舉行，以線上直播形式揭曉各類別的得主以及廣受觀眾支持的人氣獎，融合科技與藝術的盛會，不僅為優秀表演者提供舞台，也讓觀眾成為參與者，邀請大家一起在線上見證表演之光的綻放！

榮耀

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