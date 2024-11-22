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中研院南部院區量子科技大樓動土 打造國家量子研究基地

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中央研究院南部院區第三期開發的量子科技實驗大樓，22日舉行動土儀式。中研院院長廖俊智表示，量子科技先進的運算及通訊保密能力是未來人類社會必需的科技，全球先進國家已競相布局因應。中研院持續在南部院區建置尖端核心設施，延攬國內外量子科研人才投入，發展從基礎到應用垂直整合的研究，使臺灣在全球量子領域發揮關鍵影響力。

廖俊智指出，量子科技是中研院重點研究領域之一，除了成功研發臺灣首部超導量子電腦，並規劃以南部院區作為量子科技研究基地，目前關鍵議題研究中心已經有量子電腦專題中心及量子光電團隊進駐。由於量子元件大多必須在低溫、低振動、低電磁雜訊環境中運作，並需在潔淨等級較高的無塵室中製備及分析，因此中研院在國家發展委員會「政府重大公共建設計畫」的經費支持下，新建量子科技實驗大樓，規劃設置高精密量測實驗室、製程實驗室、光學實驗室、元件分析實驗室等，預計於2027年底完工，2028年正式營運。

中研院南部院區已於2024年10月正式開幕，鎖定對國家社會有重要影響的關鍵議題，包含農業生技、淨零科技、量子科技、人文社會科學等重點研究。院區占地約7.3公頃，已經完成研究大樓、核心溫室、關鍵中心大樓、綜合大樓與學人會館等主體建築。今日量子科技實驗大樓動土興建，待完工後將設置高階量子研發儀器設備，供全國學研界使用，提升臺灣量子科技的研發量能。

中研院 農業生技

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