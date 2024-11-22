快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

帶領台積電6年市值增4.2倍 劉德音獲潘文淵獎

中央社／ 新竹22日電

台積電董事長劉德音今年6月股東會後退休，他在擔任台積電董事長的6年期間，台積電市值激增4.2倍，並躋身全球市值前10大之列，他將於11月26日獲頒潘文淵獎。

潘文淵文教基金會表示，劉德音曾服務於AT&T、貝爾實驗室及英特爾，1993年加入台積電，擔任工程副處長，建立台積電首座8吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000年台積電購併世大積體電路後出任總經理，將世大的管理、企業文化改造成為台積電經營模式。

2018年，劉德音正式接任台積電董事長，帶領台積電達成7奈米全球技術領先里程碑，他並於2019年成立台積電企業社會責任委員會，制定策略方針，強調綠色製造與人才培育，推動企業永續發展。

潘文淵文教基金會指出，潘文淵獎主要表揚長期對台灣科技產業發展開拓或推展有卓越貢獻的人才，第18屆得獎人為劉德音，將於11月26日舉行頒獎典禮，屆時劉德音將與潘文淵文教基金會董事長史欽泰對談。

劉德音 台積電 董事長

延伸閱讀

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台股漲348點收22,904點 台積電上漲30元收1,040元

台積電率AI概念股衝鋒 台股上漲348點重回22900點

台積傳暫緩買設備 協力廠喊言之過早

相關新聞

數發部資安產業日登場 打造南台灣年度資安盛會

由數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，今天在台南沙崙資安服務基地盛大展開，數發部長...

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超...

資安即國安 數發部：國安會擬建立國家級資安應變中心

2024台灣資安通報應變年會今天登場，數發部政務次長闕河鳴今天表示，資安防護不只是單一政府職責，亟需公私協力與情資分享，...

台達17度參與聯合國氣候會議COP29 聚焦AI資料中心節能與淨零建築

《聯合國氣候變化綱要公約》第29屆締約國大會（UNFCCC COP29）即將閉幕，台達電（2308）21日參與主辦官方周...

買手機就可當發哥股東？ Vivo祭抽聯發科股票活動搶市

智慧手機行銷出大招，vivo雙冠旗艦X200系列祭出業界首場「抽股票」預購取機回饋的超狂加碼，11月28日前預購X200...

研替單位出爐夢幻科技大廠入列 碩士學歷月領最高5.6萬

內政部日前核定424家明年度的研發替代役單位，包括半導體、機械、電子等產業，像是台積電（2330）、聯發科（2454）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。