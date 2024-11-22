帶領台積電6年市值增4.2倍 劉德音獲潘文淵獎

台積電前董事長劉德音今年6月股東會後退休，他在擔任台積電董事長的6年期間，台積電市值激增4.2倍，並躋身全球市值前10大之列，他將於11月26日獲頒潘文淵獎。

潘文淵文教基金會表示，劉德音曾服務於AT&T、貝爾實驗室及英特爾，1993年加入台積電，擔任工程副處長，建立台積電首座8吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000年台積電購併世大積體電路後出任總經理，將世大的管理、企業文化改造成為台積電經營模式。

2018年，劉德音正式接任台積電董事長，帶領台積電達成7奈米全球技術領先里程碑，他並於2019年成立台積電企業社會責任委員會，制定策略方針，強調綠色製造與人才培育，推動企業永續發展。

潘文淵文教基金會指出，潘文淵獎主要表揚長期對台灣科技產業發展開拓或推展有卓越貢獻的人才，第18屆得獎人為劉德音，將於11月26日舉行頒獎典禮，屆時劉德音將與潘文淵文教基金會董事長史欽泰對談。