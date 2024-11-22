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林憲銘：緯創全球布局調整快 美國新政府影響不大

中央社／ 台北22日電

美國總統當選人川普主張美國製造和關稅保護主義，代工廠緯創董事長林憲銘今天說，以緯創目前全球布局而言，做任何調整的速度都會很快，有較好韌性去因應不同要求或變化，對於美國新政府上任，「我認為對我們的影響不會是很大」。

林憲銘下午出席法人說明會表示，外界都很關心，到底川普（Donald Trump）新政府上任後，未來所有產業在美國的布局和策略會不會受影響，以及緯創是否因為美國新政府的改變而做出因應。

林憲銘認為，以緯創目前布局和準備狀態而言，應該有比較好的韌性，去因應不同的要求或變化，不管是要求美國製造或各種不同區域的管制，緯創因為有包含美國在內的全球布局，做任何調整的速度都會很快。

林憲銘說，從供應鏈和營運方向來看，美國新政府上任，「我認為對我們的影響不會是很大」。

不過他也強調，美國與中國之間的貿易競爭或貿易不協調，可能會繼續，緯創在中國營運會不會受到很大衝擊或改變，現在還不敢預測。緯創已經做好因應措施，在中國營運或許會有一些改變。

林憲銘也說，緯創內部有包含電動車等很多新事業發展，都是長期布局，短期不會看到有太多營業上的成果。緯創一向希望能在穩定的時候看得更遠，做出更遠的布局。

以車用產品為例，林憲銘透露，緯創在車用控制板有不少斬獲，雖然營收貢獻不大，但毛利率優於個人電腦（PC）產品。目前車用策略是避開消費性車款，聚焦商用車，相關布局才剛開始，還要一段時間才能看到成果。

布局 緯創 美國

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