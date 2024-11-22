中華電信5G加速器力挺台灣新創 打造創業數位雨林

中華電信（2412）表示，5G加速器自2018年成立，為台灣第一個電信5G加速器，累積六年已吸引達74家優秀新創團隊加入。秉持「賦能夥伴平台資產」理念，透過實際行動投入5G加速器培育台灣在地新創，期許成為賦能新創團隊的最佳平台，為台灣產業持續注入成長新動能。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信以「AI啟動未來」為核心，充分運用5G優勢技術及積極導入生成式AI，提升內部效率，並以AI賦能協助政府與企業加速AI化數位轉型，積極將AI智慧應用落實到營運，協助智慧新興應用與研發加速發展，驅動企業落地實證及產業轉型升級，為新創公司提高國際能見度及競爭力。

中華電信總經理林榮賜強調，作為數位生態系統協創的領導者，中華電信致力運用AI賦能協助台灣各產業啟動數位轉型，引導新創公司深化應用生成式AI，及導入AI打造智慧管理，是台灣創新產業關鍵的助手。

此次，中華電信5G加速器攜手第六屆獲選新創公司團隊，參與11月21日至11月23日亞洲最大創新創業嘉年華「Meet Taipei」。參與新創公司團隊具備「AI創新應用」及「AI產業轉型」的服務特色，包括Authme數位身分、沃龍工業、岳鼎智慧、律果科技、智穎智能、愛吠的狗、電豹、擁樂數據、鎮鎧科技，以及內部育成中心的Invent AI團隊等，涵蓋了軟體、硬體及手機應用等多個領域，服務聚焦在AI身分驗證解決方案、AI智能刀具監控系統、智慧儲能與電動車能源管理系統、AI法務顧問與助理、AI智慧客服、XR+AI技術、Aotter Trek數據分析、UID 2.0身分識別技術、SSP、DMP精準行銷平台、AI OCR智能費用管理、無人戴具系統整合與環境監測解決方案、AI影像辨識、聲音辨識等創新應用，展現5G於各行各業中的創新應用及無限潛力。

中華電信表示，長期建置新創在創新創業所需的AI、IDC/Cloud數位平台及寬頻網路等基礎設施，打造數位雨林中的活水沃土資源，全力支持台灣新創發展，無論是提供技術支援、5G實證場域，或是商業投資機會等不同面向協助，不僅在台灣激發更多在地創新創業的夥伴，更透過服務海外客戶機會，帶領新創公司與國際接軌，拓展海外市場，為台灣新創企業共創未來商機。