快訊

看著長大…美籍台商曝薄瓜瓜優點 籲婚後愛護妻子樹立名聲

緯創：GB200機櫃開始出貨 明年AI續拚3位數成長

中央社／ 台北22日電

代工廠緯創今天召開法人說明會，總經理林建勳說，輝達GB200 NVL72機櫃今年第4季開始出貨，今年人工智慧（AI）加上伺服器產品在緯創合併營收占比已經超過40%，明年將超過50%，明年緯創AI營收相較今年將持續3位數成長。

緯創今年第3季合併營收約新台幣2725.42億元，季增13.5%，年增25.6%；因業外認列匯損6.26億元侵蝕獲利，稅後淨利41.99億元，季減4.8%，年減10.7%，每股盈餘1.47元；今年前3季累計每股盈餘4.26元，已超越去年全年的4.08元。

林建勳指出，緯創對今年第4季整體營運看法樂觀，全年會交出不錯成績單，明年有信心持續成長。如果扣除子公司緯穎，單看緯創營收，AI占比已達到兩位數，且逐季成長。

林建勳表示，緯創機櫃生意開始成長，聚焦企業客戶，子公司緯穎客戶較偏向雲端服務供應商（CSP）。AI伺服器機櫃系統的毛利率當然比零組件低，但客戶願意給緯創合理利潤，後續需求要看客戶成長性，目前看起來還可以。

緯創今年6月宣布投資水冷散熱解決方案供應商元鈦，林建勳表示，緯創已經開始使用元鈦的解決方案導入製造，客戶也正在認證元鈦，明顯有看到綜效。

他指出，緯創通用型伺服器產品已拿到客戶新訂單，明年將有優於市場平均的成長。網通產品從2019年開始投入，已拿到全世界最大網通公司的代工生意，正在開發中，明年陸續量產，預期明年會有倍數成長。

針對全球生產布局，林建勳表示，AI伺服器生產以台灣為主，緯創在竹北正在蓋新廠，明年第1季將完工運營，台灣產能不會有任何問題。海外部分，緯創在越南和馬來西亞都有設廠，墨西哥廠已經在生產伺服器相關產品，未來AI伺服器也會在墨西哥製造，已經啟動墨西哥擴廠計畫。

他強調，緯創全球布局一直都在規劃當中，「不管什麼產品要在哪裡生產，都是根據客人的需求」，緯創會把各個解決方案準備好，讓客戶可以選擇。

伺服器 緯創

延伸閱讀

台積電率AI概念股衝鋒 台股上漲348點重回22900點

群聯、緯創捐23億 陽明交大台南校區建2教研大樓今動土

緯創、北醫合攻智慧醫療

緯創最新ESG專刊出爐！「這6件」永續作為一次看

相關新聞

資安即國安 數發部：國安會擬建立國家級資安應變中心

2024台灣資安通報應變年會今天登場，數發部政務次長闕河鳴今天表示，資安防護不只是單一政府職責，亟需公私協力與情資分享，...

數發部資安產業日登場 打造南台灣年度資安盛會

由數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，今天在台南沙崙資安服務基地盛大展開，數發部長...

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超...

台達17度參與聯合國氣候會議COP29 聚焦AI資料中心節能與淨零建築

《聯合國氣候變化綱要公約》第29屆締約國大會（UNFCCC COP29）即將閉幕，台達電（2308）21日參與主辦官方周...

買手機就可當發哥股東？ Vivo祭抽聯發科股票活動搶市

智慧手機行銷出大招，vivo雙冠旗艦X200系列祭出業界首場「抽股票」預購取機回饋的超狂加碼，11月28日前預購X200...

研替單位出爐夢幻科技大廠入列 碩士學歷月領最高5.6萬

內政部日前核定424家明年度的研發替代役單位，包括半導體、機械、電子等產業，像是台積電（2330）、聯發科（2454）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。