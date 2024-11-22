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台灣雲端物聯網產業協會29日會員大會 將選新任理事長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

台灣雲端物聯網產業協會（簡稱台灣雲協）將於11月29日假台北喜來登大飯店舉辦年度會員大會，除將頒發具有公部門數位轉型奧斯卡之稱的「雲端物聯網創新獎」與培育過無數新創的「雲豹育成獎」，並將於會中選出新任理監事與理事長，對未來台灣雲端物聯網產業發展將有舉足輕重的影響力。

為呼應台灣產業優勢、探討AI時代下雲端物聯網系統及創新應用趨勢，台灣雲協於會員大會同天下午特別舉辦主題為「2024 Cloud Computing Day Taipei 台灣雲端物聯網 打造AI智慧島」國際論壇，鏈結台日專家探討科技帶來的無限可能。

論壇活動邀請國際頂級講師，雲協理事及產業領頭羊就韌性AI生態系、算力發展以及全光化網路等議題分享專家觀點，日本演講貴賓包括 NTT Communications執行副總本高祥一，分享AI重塑全球產業的宏觀趨勢；國際知名企業Tier IV營運長田中大輔，帶來開源軟體實現自駕載具同盟版圖的國際亮點實例。

國內講者包括鴻海研究院執行長李維斌，以宏觀角度探討產業界應如何攜手布局韌性AI生態系；AMD商用業務處資深副總林建誠，將分享因應多元AI商用生態系需求之晶片算力發展；中華電信研究院副院長李榮瑞，則說明全光化先進雲網技術以支撐AI應用發展。

AI 物聯網 雲端

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