十銓推出T-FORCE GA PRO PCIe 5.0固態硬碟

十銓（4967）旗下電競品牌T-FORCE Gen 5 G系列M.2 固態硬碟再添新戰將，今日正式推出T-FORCE GA PRO PCIe 5.0 固態硬碟，讀取速度最高可達10,000 MB/s並採用最新Gen 5x4介面，輕薄外型搭配十銓獨家專利石墨烯散熱片，將散熱效果與速度表現發揮極致，為電競玩家和追求卓越效能的消費者，帶來效能再進化的智慧選擇。

T-FORCE GA PRO PCIe 5.0 固態硬碟智慧效能再進化，搭配InnoGrit最新製程的多核低耗設計IG5666控制晶片，可透過內部溫度感測來自動調節效能表現，且支援最新 NVMe 2.0 協定，讀取速度高達10,000 MB/s，提供1TB及2TB的容量。GA PRO搭配十銓專利石墨烯散熱片，可與任何主機板的原生散熱片搭配使用以優化散熱效能，有效降低運作溫度，提升產品整體穩定性，無論是遊戲或專業的電腦儲存應用，皆能帶來強大速度與效能的同步滿足。

十銓表示，T-FORCE GA PRO PCIe 5.0 固態硬碟注重資料的安全性內建強化型Security Isolation功能，能有效隔離外部攻擊，保障資料安心儲存，並採用全新進化4K LDPC （Low Density Parity Check Code）技術，大幅降低資料錯誤率。

此外，智慧健康監控軟體S.M.A.R.T. 能即時監控固態硬碟狀態，隨時掌握固態硬碟健康狀況，不僅提升電競玩家的方便性，也能滿足高端設備的需求。

十銓不僅專注在提升產品性能，同時也致力保護地球及永續發展。T-FORCE GA PRO PCIe 5.0 SSD在生產過程中採用無鹵無鉛的友善製程，符合RoHS環保規範，包裝材料也採用可回收材質，讓電競玩家在享受速度的同時，也為守護地球盡十足心力。