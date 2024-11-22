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數發部資安產業日登場 打造南台灣年度資安盛會

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
數發部長黃彥男（前右）期許各界共同守護國家安全與數位經濟的永續發展。記者劉學聖／攝影
數發部長黃彥男（前右）期許各界共同守護國家安全與數位經濟的永續發展。記者劉學聖／攝影

由數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，今天在台南沙崙資安服務基地盛大展開，數發部長黃彥男與台南市長黃偉哲、台灣資安大聯盟理事長涂睿珅等貴賓共同開幕，活動中展出我國第一套後量子晶片設計公版及安全檢測工具，現場活動聚焦深耕資安技術、提升產業韌性等主題，並由資安領域專家分享生成式AI、企業防詐及後量子密碼等最新資安趨勢，現場也同時展示國產資安解決方案，展現台灣21家資安廠商技術及服務能量。

數產署代理署長林俊秀表示，這次活動以「資安技術軟硬整合，強化資安韌性」為主題，介紹了本年度的重要推動成果。他指出，數產署在推動資安產業發展與提升產業資安韌性方面，扮演了關鍵角色，並介紹了台灣首套後量子晶片設計公版及安全檢測工具的成果，將助力產業在晶片設計和安全驗證上，強化後量子資安技術的能力。

本次活動還邀請航太業、紡織業、食品業等各領域親臨沙崙基地觀摩與體驗資安廠商所展示的各領域資安應用，希望在數位轉型路上，對資安議題有興趣的廠商能互相交流，滿載而歸。

數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，各領域專家齊聚一堂展現台灣資安服務能量。記者劉學聖／攝影
數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，各領域專家齊聚一堂展現台灣資安服務能量。記者劉學聖／攝影

晶片 資安

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