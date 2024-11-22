數發部資安產業日登場 打造南台灣年度資安盛會

由數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，今天在台南沙崙資安服務基地盛大展開，數發部長黃彥男與台南市長黃偉哲、台灣資安大聯盟理事長涂睿珅等貴賓共同開幕，活動中展出我國第一套後量子晶片設計公版及安全檢測工具，現場活動聚焦深耕資安技術、提升產業韌性等主題，並由資安領域專家分享生成式AI、企業防詐及後量子密碼等最新資安趨勢，現場也同時展示國產資安解決方案，展現台灣21家資安廠商技術及服務能量。

數產署代理署長林俊秀表示，這次活動以「資安技術軟硬整合，強化資安韌性」為主題，介紹了本年度的重要推動成果。他指出，數產署在推動資安產業發展與提升產業資安韌性方面，扮演了關鍵角色，並介紹了台灣首套後量子晶片設計公版及安全檢測工具的成果，將助力產業在晶片設計和安全驗證上，強化後量子資安技術的能力。