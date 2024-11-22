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富邦金：台灣具發展AI關鍵地位 可助力美國再次偉大

中央社／ 台北22日電

川普明年1月將重返白宮，富邦金首席經濟學家羅瑋認為，美國要發展AI，必須和台灣有更密切合作，川普「讓美國再次偉大」藍圖中，應給台灣較特殊地位，台灣將是能幫助美國再次偉大非常重要的協助者。

美國總統當選人川普（Donald Trump）將重掌白宮，羅瑋接受中央社記者採訪時表示，2025年關鍵字是「川普」，全球將圍繞川普旋轉，關注美中貿易戰會否再度爆發、美國是否可能對其他國家加徵關稅等，屆時金融市場波動將更劇烈，川普發1則訊息或上Podcast，金融市場可能立刻變臉。

美中台關係方面，羅瑋表示，外界應思考，「若沒有2018年美中貿易戰，今天AI產業供應鏈是在台灣、還是在中國？」他說，當年若沒有美中貿易戰，現在美國要發展AI，打造資料中心、購買高端伺服器，就必須受制於中國、看中國臉色。

羅瑋指出，現在美國要發展AI，須和台灣有更密切合作，也因此，川普讓美國再次偉大的藍圖中，應給台灣較特殊地位，不能和其他國家一視同仁，比起視台灣搶走晶片製造生意，台灣其實是能幫助美國再次偉大非常重要的協助者，可最有效率助力美國製造業再次偉大。

羅瑋提到，若川普上任後加速科技產品去中化，將為台灣帶來機會，另若川普要求台灣廠商增加對美國投資設廠，為控制成本，台積電勢必會找更多台廠加入協力供應鏈，對於中小企業廠商而言，亦將迎轉型發展契機。

美國貨幣政策上，羅瑋指出，不同於市場認為川普可能帶來再通膨壓力、美國聯準會（Fed）降息步調有機會放慢，目前他維持美國2025年降息4碼（1個百分點）預測，且若川普經貿政策引發國際經貿衝突，進而影響美國經濟市場，Fed還可能進一步加快降息步調。

羅瑋解釋，依過去歷史經驗，在Fed決策考量中，就業市場優先於維持物價穩定，若Fed看到美國經濟有惡化現象、失業率可能上升，將毫不猶豫加速降息，畢竟一旦降息太慢，美國政府及民間企業利息支出負擔過重，也會影響美國經濟成長動能。

羅瑋也提到，川普雖有減稅政策，亦揚言限制或驅趕非法移民，可能帶動薪資上升，但相關政策效果無法立竿見影，目前預估2025年美國經濟成長率將落在1.9%至2%區間。

川普 美國經濟 降息

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