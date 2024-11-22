快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

中央社／ 新竹22日電
台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助。路透
台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助。路透

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超過700億元政府補助。

據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMCArizona、JASM及台積電南京等，因分別計劃於亞利桑那州、熊本和南京當地設廠營運，取得美國、日本及中國政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電指出，2021年和2022年陸續取得日本和中國政府補助款8.27億及70.51億元，2023年再取得475.45億元政府補助款。

台積電今年前3季取得美國、日本和中國政府補助款160.43億元；台積電自2021年起累計已取得714.66億元政府補助款。

台積電熊本第1座廠將於今年12月量產，亞利桑那州第1座廠將於明年初量產，並在中國擴展28奈米產能，台積電還計劃在德國德勒斯登投資建廠。台積電日前與美國商務部簽署協議，商務部將提供66億美元直接資金，補助台積電在亞利桑那州建置3座廠。

台積電

延伸閱讀

美股收紅 台積電開高25元激勵台股早盤漲近400點

黃仁勳點將 封測雙雄紅了！首度公開致謝日月光、京元電

國家隊連三買 台股守季線、台積電穩住千元大關

台積傳暫緩買設備 協力廠喊言之過早

相關新聞

資安即國安 數發部：國安會擬建立國家級資安應變中心

2024台灣資安通報應變年會今天登場，數發部政務次長闕河鳴今天表示，資安防護不只是單一政府職責，亟需公私協力與情資分享，...

數發部資安產業日登場 打造南台灣年度資安盛會

由數位發展部數位產業署主辦的「CYBERDAY 2024 資安產業日」活動，今天在台南沙崙資安服務基地盛大展開，數發部長...

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超...

台達17度參與聯合國氣候會議COP29 聚焦AI資料中心節能與淨零建築

《聯合國氣候變化綱要公約》第29屆締約國大會（UNFCCC COP29）即將閉幕，台達電（2308）21日參與主辦官方周...

買手機就可當發哥股東？ Vivo祭抽聯發科股票活動搶市

智慧手機行銷出大招，vivo雙冠旗艦X200系列祭出業界首場「抽股票」預購取機回饋的超狂加碼，11月28日前預購X200...

研替單位出爐夢幻科技大廠入列 碩士學歷月領最高5.6萬

內政部日前核定424家明年度的研發替代役單位，包括半導體、機械、電子等產業，像是台積電（2330）、聯發科（2454）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。