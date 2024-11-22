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台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助
台積電積極擴大海外布局，今年前3季獲得新台幣160.43億元來美國、日本和中國等政府補助；自2021年以來，累計已獲得超過700億元政府補助。
據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMCArizona、JASM及台積電南京等，因分別計劃於亞利桑那州、熊本和南京當地設廠營運，取得美國、日本及中國政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。
台積電指出，2021年和2022年陸續取得日本和中國政府補助款8.27億及70.51億元，2023年再取得475.45億元政府補助款。
台積電今年前3季取得美國、日本和中國政府補助款160.43億元；台積電自2021年起累計已取得714.66億元政府補助款。
台積電熊本第1座廠將於今年12月量產，亞利桑那州第1座廠將於明年初量產，並在中國擴展28奈米產能，台積電還計劃在德國德勒斯登投資建廠。台積電日前與美國商務部簽署協議，商務部將提供66億美元直接資金，補助台積電在亞利桑那州建置3座廠。
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