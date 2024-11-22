NVIDIA 財報亮眼 花旗按讚「台廠四傑」AI 供應鏈發威

輝達（NVIDIA）第3季財報優於預期，花旗證券也在最新出具的「台灣半導體產業」報告中指出，輝達財報的樂觀展望，強化對主要供應鏈合作夥伴的看法，按讚包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、欣興（3037）等四大台廠，均給予「買進」評級。

花旗半導體產業分析師陳佳儀分析，輝達財報再次表現亮眼，其中數據中心業務成為主要驅動力，銷售額年增達112%，主因反映H200等產品熱銷，以及市場對Blackwell GPU的強烈需求，因此更帶動核心供應鏈合作夥伴，包括台積電、日月光投控、京元電子、欣興等後市表現。

雖然近期市場對輝達業績高成長的持續性存有疑慮，但輝達執行長黃仁勳強調Blackwell產品生產進展順利，且當前季度的出貨量將超過原先預期。值得注意的是，此與台積電第4季預估將季增13%，後市有望續創新高的展望互相呼應，也顯示供應鏈效應明顯。

事實上，台積電預期2024年AI相關業務收入將成長至三倍，占全年營收比例達雙位數中段，2025年受惠Blackwekk需求將持續超越供給，營收有望再次翻倍。

另外，NVIDIA營收貢獻預計將在2025年接近台積電營收的20%。在產能緊張下，台積電計劃明年將再次將CoWoS產能翻倍至70萬片、2026年更達120萬片，輝達將持續成為台積電AI業務的最大貢獻者，估計將獨占超過50%的CoWoS的產能分配，因此給予「買進」評等、目標價1,540元。

日月光投控作為台積電WoS外包的主要合作夥伴，其中CoWoS-S業務將帶來超過10億美元的收入。隨需求增長，日月光毛利率與平均售價（ASP）顯著提升，增強獲利能力。

另外，自2025年下半年起，日月光將為輝達執行CoW技術，有望在高效能運算（HPC）與AI半導體市場擴大份額，因此給予「買進」評等、目標價183元。

京元電子掌握Blackwell GPU的主要測試份額，特別是更高功耗的GB300，以及Rubin等較大的晶片尺寸設計，將提高測試的複雜性。

展望2025年，京元電子計劃將提高資本支出，以因應GPU測試需求的增長，預計輝達對京元電的營收貢獻將從2024年的15-20%提升至2025年的30%， 因此給予「買進」評等、目標價140元。

欣興方面，後市將為Blackwell GPU、Grace CPU和 NVLink提供ABF載板。此外，隨著2025年首季PC需求恢復，AI伺服器與邊緣AI需求推動下，ABF載板市場已走出低谷，將迎來新一輪成長周期，有望提升欣興ABF業務增長，因此給予「買進」評等、目標價220元。