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台達17度參與聯合國氣候會議COP29 聚焦AI資料中心節能與淨零建築

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
第廿九屆氣候峰會倒數第二天，台達電針對「淨零與韌性建築的突破」，舉辦周邊論壇。特派記者余承翰／攝影
第廿九屆氣候峰會倒數第二天，台達電針對「淨零與韌性建築的突破」，舉辦周邊論壇。特派記者余承翰／攝影

《聯合國氣候變化綱要公約》第29屆締約國大會（UNFCCC COP29）即將閉幕，台達電（2308）21日參與主辦官方周邊會議，與美國建築師協會、英國皇家建築師學會、國際規範委員會同台，共同討論如何善用核心技術，發展建築節能相關解方。

台達電首次將針對AI耗能所提供的電源及散熱全方位解決方案帶進大會，透過台達領先的液體冷卻技術，協助客戶達成PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）約1.1的綠色資料中心。此外，亦分享台達美洲區總部的淨零建築，以及遭逢氣候災難後提升建築韌性的實績，作為經驗交流。

台達電基金會副董事長郭珊珊表示，台達連續17度參與聯合國氣候大會，且第13次主辦或受邀在談判區（Blue Zone）周邊會議上發表應對氣候變遷的經驗及科技解方。今年所共同主辦的周邊會議由台達美洲區ESG主管代表發言，歐洲區與東南亞區的ESG主管共同與會，代表團的組成更具全球化。除了分享AI節能技術，台達也揭示全球已擴增至35棟的綠建築版圖，並運用台達發展的智慧節能建築科技，在天災後進行韌性建築的重建計畫，希望透過科技能帶動更多合作夥伴，共同朝向淨零的未來努力。

面對AI時代的高用電量需求，全球高度關注資料中心的減碳解方。根據國際能源署（IEA）的最新報告《World Energy Outlook 2024》，全球資料中心的用電量現已達到3,400億度電（340 TWh），IEA預估，2030年全球資料中心裝置容量需求將再成長兩倍，用電也會再增加。台達此次由美洲區ESG 主管劉正寅代表，分享台達能為AI資料中心提供從電網到晶片（From Grid To Chip）的全方位電源及散熱方案，有助於改善整體能耗表現。

除了AI資料中心的節能解決方案，也提及台達一路走來推動綠建築實績、美洲區總部LEED零能耗（Zero Energy）淨零建築，以及協助高雄那瑪夏民權國小災後重建，並獲亞洲梮擳漁yLEED零能耗認證等案例，展現台達在淨零與韌性建築上的努力，讓關心氣候議題的各界了解相關技術的演進與挑戰。

AI 台達電

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