買手機就可當發哥股東？ Vivo祭抽聯發科股票活動搶市

智慧手機行銷出大招，vivo雙冠旗艦X200系列祭出業界首場「抽股票」預購取機回饋的超狂加碼，11月28日前預購X200系列，11月29日參與取機活動，就可參加聯發科股票100股等值現金的超值抽獎活動，全台將抽出10位幸運得主將抱走這份意外財富、入股聯發科技。

聯發科22日以1,280元開高，一度拉升至1,290元，盤中漲幅1.58%；雖然抽獎是以11月29日聯發科的收盤價來計算，但以目前聯發科股價來看，抽中100股的等值現金，將約有12萬餘元，如果到時股價上漲，金額將隨著拉高，對買手機的消費者來說也是相當高的額外回饋。

vivo推出全新X200系列，搭載聯發科天璣9400晶片及蔡司2億畫素APO超級長焦鏡頭，「雙冠旗艦」X200系列上市，祭出舊換新方案，及新朋友預購就送五月天25週年演唱會門票，22日加碼祭出業界首場「抽股票」預購取機回饋。

另外，vivo也規劃加碼好康，針對11月29日當日參加預購首批取貨的幸運粉絲，可獲得全台限量500份的配件禮包，有vivo WATCH 3、50W無線充電座、90W閃充組等多項好禮，總價值超過150萬元。