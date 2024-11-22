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擷發科技12月9日登錄興櫃 自結前10月每股虧損3.2元

中央社／ 新竹22日電

擷發科技將於12月9日以每股60元參考價登錄興櫃交易，擷發自結前10月稅後淨損新台幣5235萬元，每股虧損3.2元。

擷發科技成立於2020年6月，致力於提供IC設計服務、人工智慧（AI）系統設計服務以及現場可程式閘陣列（FPGA）元件分銷與設計服務。

隨著業務逐步擴展，擷發科技去年營收3463萬元，今年前10月營收進一步攀升至5206萬元，只是仍未達經濟規模，自結稅後淨損5235萬元，每股虧損3.2元。

IC設計 新台幣 營收

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