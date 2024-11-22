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研替單位出爐夢幻科技大廠入列 碩士學歷月領最高5.6萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
內政部表示，行政院已核定114年度研發替代役員額2600人，預計明年1月15日起受理役男報名。示意圖／報系資料照
內政部表示，行政院已核定114年度研發替代役員額2600人，預計明年1月15日起受理役男報名。示意圖／報系資料照

內政部日前核定424家明年度的研發替代役單位，包括半導體、機械、電子等產業，像是台積電（2330）、聯發科（2454）、友達（2409）、中研院、工研院等，都有替代役名額，讓畢業生可以提早進入夢幻企業，網路上也掀起討論熱潮。

有網友在社群平台發文詢問，到底該選研替或是直接去當兵，就有過來人精闢分析研替優點表示「一年半很快，去當兵光是等兵單、去當兵、當完兵投履歷、面試還有跑流程，至少會delay 半年，少賺50萬差很多」。

有網友分享自身經驗「我才剛當完4個月的兵，剛要開始找工作而已，找到可能2到3個月，其他人研替都當一半了，超級後悔當初研替沒有認真找」、「投研替一票！同期選研替早早就開始工作賺錢，等你等兵單來的時間+當兵+等開始工作的時間，其他人早就多賺幾個月去了」，但也有網友建議「當完兵工作會好找很多，選擇也比較多，研替比較競爭而且能選的公司有限，如果很在意第一份工作是什麼的話先去當兵比較好，因為很多外商都不收研替」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，想進入科技大廠工作其實競爭很激烈，但如果把研發替代役當成跳板，優勢除了可以服役同時發揮所長、畢業即就業免去待業時間外，更比同期的求職者多了一種入職管道，所以近幾年科技相關產業的研發替代役尤其熱門，擁有碩士學歷月領最高56K，博士學歷月薪更上看74K，而且留任機會超過7成以上，因此不少碩博士畢業生搶破頭想擠進科技大廠的研發替代役名額，不少人服役完還能存下人生第一桶金。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，根據114年度研發替代役計畫，包括半導體、資訊、電子等知名科技企業，還有許多公家機構及學校，如衛生福利部、疾病管制署、國立陽明交通大學、國立清華大學、中華電信及台新國際商業銀行也提供相應名額。1111人力銀行「2024研發替代役熱門職缺」，匯整懶人包重點資訊，包括熱門職缺、研替科技News、熱門企業、研替FAQ等，例如「研發替代役可以放棄嗎」、「研替有保保險嗎」、「研發替代役有算年資嗎」這些常見問題，網站都有詳細解說。

內政部替代役訓練及管理中心的卓煥新副主任表示，114年度研發替代役將於明年1月至6月開放報名，名額有限額滿即止，建議役男們可以提前做好功課，針對自己感興趣的產業或公司，根據自身專長、論文主題等因素，結合企業的招募需求，鎖定合適的企業進行配對。在報名前，先行了解企業的需求和狀況，這樣在報名開放後便能迅速鎖定目標，提升申請效率。

內政部表示，持續辦理93年次以前役男選服研發替代役，推估94年次役男大部分於118年以後具碩士學位，亦即118年以後研發替代役的實施人數始受影響，依據我國學制預判，研發役制度仍會持續一段時間，在此之前仍有一定人數之93年次以前出生役男，得以選擇服研發替代役。

張篆楷指出，研發替代役的優勢，就是可以服役同時發揮所長，畢業即就業，近幾年科技相關產業的研發替代役尤其熱門，在制度內的用人單位，提供役男平均每月薪資都在水準之上，建議符合申請資格的役男應提前做好相關準備，事先蒐集充分資訊，以增加申請成功的機會，助攻職涯提前起跑。

人力銀行 役男

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