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創見參展台灣醫療科技展 推動智慧醫療創新

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

台灣醫療科技展將於12月5日至8日在台北南港展覽館舉行。創見資訊（2451）將展出多款最新產品和技術，為智慧醫療應用提供高耐用、穩定、安全的儲存解決方案。

創見表示，此次展會將展示其專為醫療應用打造的固態硬碟記憶體模組，這些產品結合多項關鍵技術，致力於為醫療數據儲存提供穩定、高效的解決方案。其中，PLP斷電保護技術可在突發斷電的情況下，保護數據不受損害，確保醫療資訊完整性；SLC模式則通過單層儲存單元延長儲存裝置的壽命，大幅提升穩定性，滿足醫療領域對高耐用性的需求。同時，TCG Opal分層安全技術符合HIPAA規範，為醫療數據提供加密和存取控制，全面守護病患隱私；超額配置技術則有效提升儲存設備的效能和耐用性，支持醫療應用中的長期穩定運行。創見藉由這些技術，展示了其在智慧醫療存儲領域的領先實力，致力於推動醫療儲存技術的革新發展。

創見致力於為醫療產業提供完善的數據儲存解決方案，其高效穩定的工業級儲存產品和技術支持，幫助醫療機構實現數據安全管理和高效運行。通過此次台灣醫療科技展，創見期待與醫療科技領域的專家和合作夥伴深入交流，共同推動智慧醫療的進一步發展，提升醫療服務的質量和效率。歡迎醫療產業的專家、媒體朋友和參展嘉賓前來參觀，體驗創見最新的智慧醫療儲存技術，了解其在醫療應用中的無限潛力。

創見 固態硬碟 記憶體模組

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