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輝達搶占超級電腦TOP 500多數青睞

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

身為AI霸主，輝達（NVIDIA）公布在今年超級電腦TOP 500 名單上的384個系統，均採用該公司的技術。在新上榜的53個系統中，87%有加速，而在這些加速的系統中，又有85%使用輝達Hopper GPU，推動氣候預測、藥物探索和量子模擬等領域的進步。

輝達指出，自2006年發布CUDA以來，該公司一直在推動AI和加速運算領域的進步，而最新的全球最強大超級電腦TOP 500名單突顯了其在此領域所取得的巔峰成就。

輝達提到，加速運算不僅僅是每秒浮點運算次數（FLOPS），它需要全端、特定於應用的最佳化。

輝達也發表了CUDA-Q開發平台的重大更新，該平台使量子研究人員能夠利用以前認為無法實現的運算規模來模擬量子設備。

AI 超級電腦 輝達

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