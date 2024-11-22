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輝達財報優於市場預期 中信投信：AI 需求仍強勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）第3季財報，營收及獲利皆優於市場預期，中國信託投信指出，隨著新一代Blackwell系列晶片即將在明年全面量產，加上AI需求持續強勁成長，持續看好其後勢發展。

輝達第3季度營收達350.8億美元，較去年同期成長94%，優於市場預期的331.6億美元；調整後每股盈餘為0.81美元優於預期的0.75美元。其中，數據中心業務收入達308億美元，年增112%，為公司主要成長動能。

輝達財務長Colette Kress表示，雖然Blackwell和Hopper系列在供應方面受到一些限制，但目前H200晶片出貨量仍呈現「顯著成長」。市場預期，隨著Blackwell系列交貨量持續提升，將進一步推動公司業績成長。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，輝達目前正處於產品更新的關鍵過渡期。新一代Blackwell系列晶片需求非常強勁，雖然受到供應鏈限制影響出貨量，但前一代Hopper系列需求仍持續強勁。更重要的是，預期明年第2季Blackwell系列的營收貢獻將超越Hopper系列，形成營收黃金交叉。

輝達財務長Colette Kress表示，雖然Blackwell和Hopper系列在供應方面受到一些限制，但目前H200晶片出貨量仍呈現「顯著成長」。市場預期，隨著Blackwell系列良率改善，將進一步推動公司業績成長。

楊士醇認為，AI模型的前期訓練、後期調整，以及實際運用等各個階段的市場需求都維持強勁，將推動未來數年AI晶片需求增長；此外，AI、機器學習、IT工作流程及雲端遷移等因素，也將支撐數據中心未來數年的成長動能。輝達這份財報雖未能滿足市場高標，但基本面依然穩健。隨著新舊產品交替效應逐步顯現，加上AI需求持續強勁，後市發展值得期待。

AI 晶片 輝達

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