輝達攻車用與機器人 聯發科所羅門共闖天下

輝達（NVIDIA）上季財報出爐，其中汽車與機器人應用業務的表現亮眼，外界預期，包括聯發科（2454）、所羅門（2359）等台廠為輝達在相對應領域的合作夥伴，未來有機會共同搶占廣大商機。

輝達第3季汽車和機器人相關收入為4.49億美元，季增30％，比去年同期增長72％，年增幅度僅次於資料中心業務。

輝達在車用晶片方面，發展藍圖中除了現有DRIVE Orin系統單晶片，後續規畫將推出下一代DRIVE Thor系統單晶片。包括長城汽車、ZEEKR 與小米皆開發由DRIVE Orin晶片驅動的汽車，同時，理想汽車也為下一代電動車選擇DRIVE Thor晶片來搭配發展。

輝達也已公布Volvo的電動SUV EX90，將採用輝達DRIVE Orin系統單晶片。Volvo並宣布規畫在接下來推出的新車款中，採用新一代的輝達DRIVE Thor系統單晶片。

另一方面，聯發科去年也宣布與輝達合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，聯發科將開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規畫將於2025年末推出，2026、2027年供應到汽車客戶端。

至於機器人應用方面，輝達推出Project GR00T AI與模擬工具，可用於機器學習和人形機器人開發，為機器人開發人員引入新的生成式 AI工具與感知工作流程。

所羅門與輝達是機器人應用方案的合作夥伴，所羅門提供機器人的眼睛跟腦，並將輝達的平台導入其解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。