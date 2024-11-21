友達柯富仁接 AMS 董事長 車用事業資源大整併

友達（2409）11月註冊成立「友達智慧移動」（AUO Mobility Solution Corporation, AMS）100%持股子公司，21日宣布計畫將友達旗下智慧移動事業群及今年併購的德國BHTC整併入AMS，該公司額定資本額300億元，董事長為柯富仁。

友達深耕車載顯示器領域，目前是全球前三強，購併汽車Tier 1供應商BHTC，取得汽車人機界面及車用空調控制系統等研發技術與製造能力，外界認為有助於讓友達從面板跨足智慧座艙整體設計服務能力，加速集團轉型，BHTC已於4月開始認列在友達合併營收中。

不過友達第2季將BHTC業績歸類入垂直場域事業群（原約17%營收）公告業績，合併營收23%，到第3季度則改列入車用面板業務（約15%營收比重）合併中，營收貢獻28%，故實際BHTC今年業績表現如何？官方沒有單獨公布，不過根據RocketRearch網站預估，BHTC今年營收5.24億美元，相當於5億歐元，而2023年BHTC自結為6.34億歐元，顯示今年業績下滑17%。

不過友達日前也宣布，接獲客戶解決方案訂單，但開發認證期長，2年後才會挹注營收。業者觀察，友達積極轉型，這次組織重組，可以精實費用，分拆也有為未來產生整合綜效時上市做準備。

美國是汽車產業重要市場之一，工研院指出，隨美國經濟指標顯示將著陸，不論是軟著陸或硬著陸，到2025年下半前，市場都還可能有較大的波動性，根據密西根大學的購車信心指數，現在購車信心仍尚未回復到疫情前，汽車換車期限也明顯拉長，從每9年換一台新車，今年延長到13～14年才換車，影響到汽車電子市場需求，DIGITIMES分析師林芬卉預估今年車市年增2%。

工研院預估，台灣汽車電子產值4,102億台幣，到2028年上看9,568億台幣，其中台灣在車載資通訊及ADAS零組件都已是Tier 2~3供應商，納智捷汽車的零組件也有4成是國產，台灣在智慧座艙業務發展更完整，可以扮演Tier 1~2角色，從晶片到面板、模組都有高度掌握率。

友達成立友達智慧移動被視為要強化智慧座艙的重要一舉，公司認為將可以加速資源整合，提高供應鏈彈性，並加快組織決策效率，具備3大優勢，但因合併事業需向主管機關及交易所申請，取得聯貸銀行同意，新公司也需導入設置ERP系統，相關作業都需時間，故暫訂子公司營運基準日是2026年1月1日。

友達智慧移動於11月13日註冊成立，目前實收資本額100萬元，但額定資本額300億元，負責人登記為友達總經理柯富仁。

友達光電董事長暨集團策略長彭双浪日前表示，智慧移動、垂直場域以及顯示科技將是友達3大營運支柱，集團策略是未來三塊業績各貢獻營收1/3。

工研院表示，車用電子有三大類產品，第一類是燃油車轉換為電動車帶動的馬達控制、電池管理、電子元件系統，第二類是汽車主動安全類需求，如感測元件及汽車輔助系統，第三類是車載資通訊系統。看好長期車用電子需求持續成長，2023年全球汽車電子市場規模達3,185億美元，而到2030年會成長至5,260億美元。