國發會主委劉鏡清露口風 將赴美參加台積電董事會
國發會主委劉鏡清昨（21）日透露，已接獲台積電（2330）通知，明年2月10日將赴美參加台積電董事會。對於台積電布局，他則表示，未來三年在高雄、台南、台中都有，政府會確保用水、用電無虞。
國發基金是台積電創始股東，國發會主委也是台積電董事。國發會昨日表示，國發基金2023年收入330億元，來自台積電股利收入190億元，占58%，國發基金投資台積電獲利亮眼。
劉鏡清昨日赴立法院經濟委員會備詢，不少立委關注國發基金投資績效、及台積電布局相關問題。劉鏡清回應，未來三年台積電設廠規劃，除了高雄、台南，接下來台中也會有，政府會確保用水、用電無虞。
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