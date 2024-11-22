台積傳暫緩買設備 協力廠喊言之過早

市場昨（21）日傳出，台積電（2330）考量川普上台後等地緣政治因素不確定性高，通知設備廠2026年擴產設備拉貨計畫暫緩。台積電至昨天截稿為止無回應，本報訪查台積電設備協力廠則普遍表示「沒感受到這樣的狀況」。

業界認為，台積電近期股價相對疲弱，面臨千元保衛戰，可能因而導致壞消息滿天飛，「總要給股價下跌一個說法。」即便地緣政治議題持續延燒，台積電等半導體巨頭都必須持續面對，但現階段談2026年設備訂單規劃仍言之過早。

業界觀察，因應川普上台帶來政策不確定性，台積電的確可能先「停看聽」，重新評估需求，以審慎擴產，主要還是與晶片法案二期有關。不過，台積電的美系客戶可能持續需要美國廠產能，若晶片法案二期沒有補助，對於台積電在美國擴廠至2030年的長期目標預期應不會有太大變化，台積電一年資本支出已遠超相關補助。

美國商務部11月15日確定台積電可望在拜登政府任內獲66億美元補助，法人關注美國官方訊息釋出獲得補助協議的三個關鍵：補助撥款依據建廠進度、2024年底前是否獲得至少10億美元，以及台積電在協議同意五年內放棄股票回購權，超額利潤將依「 分佔增值協議 」與美國政府共享等。業界認為，以官方訊息研判，等於美國政府也透過晶片法案第一期投資了台積電。