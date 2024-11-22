輝達財報靚 伺服器需求驚人

輝達（NVIDIA）20日公布上季獲利與銷售同步激增，高喊最新Blackwell平台晶片「需求驚人」，供不應求態勢將延續數季，看好本季Blackwell營收將超越先前估算的數十億美元，但本季營收預測未達市場預測最高標，且毛利率季比可能再度下滑。

輝達財報會議後，市場多空交戰，空頭一度占上方，輝達20日盤後股價一度重挫5%，之後以下跌2.5%收市，惟投資人沉澱數小時後，發現「前一晚賣錯了」，多頭氣勢再度升溫，21日早盤以勁揚4%開出。

黃仁勳談話與輝達財報五重點

法人指出，輝達堪稱現階段全球科技股精神領袖，在多方重奪發球權後，有助穩定科技股走勢。

輝達20日公布上季獲利與銷售同步激增，高喊最新Blackwell平台晶片「需求驚人」，供不應求態勢將延續數季，看好本季Blackwell營收將超越先前估算的數十億美元，但本季營收預測未達市場預測最高標，且毛利率季比可能再度下滑，一度引發市場憂慮，外媒解讀為投資人過於貪婪，希望看到接近奇蹟般的財報結果。

輝達截至10月27日的年度第3季（上季）淨利去增109%、達193.1億美元，經調整後每股盈餘為0.81美元，營收年比成長94%到350.8億美元，都優於預期，但營收終止過去連五季大增三位數百分比走勢。

其中，資料中心營收年比飆增112%、達307.7億美元，連七季高於預期，其中半數來自雲端服務供應商，其他則來自消費者網路和新創實體，顯示輝達的銷售仍大幅仰賴大型雲端服務供應商。在資料中心內部，運算營收年比跳增132.1%到276.4億美元，網路營收雖年增20%至31.3億美元，季減14.7%。

輝達執行長黃仁勳強調AI時代已全面來臨，推動全球向輝達運算轉移，市場對Hopper的需求，以及對已全面量產的Blackwell的期待，都令人難以置信。

輝達預估，本季營收可達375億美元，僅略高於市場預期約2億美元，超乎預期的程度為七季來最小，也未達市場預期的最高值410億美元。公司並預期，在上季毛利率季比略降0.5個百分點至74.6%後，本季毛利率將下滑，以一般公認會計準則計算的毛利率約為73%。

財務長柯蕾絲說，輝達將在本季出貨Blackwell，其營收將高於先前估算的數十億美元，但「Hopper和Blackwell系統都面臨一定的供應限制」，預期供不應求將持續至明年2月起的2026年「好幾季」。