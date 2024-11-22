GB200未卡關 將如期出貨！鴻海、廣達等伺服器鏈跟著旺

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日在財報會議上，揭櫫全球正處於兩大運算轉型的開端，打造「AI生產的新產業」，預期資料中心「現代化」將延續好幾年，暗示後市業績動能強勁，並間接駁斥GB200散熱不佳導致出貨不順問題，強調將如期出貨，2025年GB200將持續供不應求。

法人認為，黃仁勳看好AI長期需求成長，輝達AI伺服器主要供應商鴻海（2317）、廣達前景同步看旺。

鴻海董事長劉揚偉日前即在法說會上預告，2025年是鴻海的「AI人工智慧年」，AI將是2025年集團最重要成長動能，AI伺服器在GB200出貨量帶動下，營收占比將逐季攀升、可望超過50%，預期AI伺服器未來幾年還是可以持續高速發展。這也與黃仁勳的看法相呼應。

廣達也看好AI伺服器業務持續強勁，財務長楊俊烈預告，明年AI伺服器營收將延續「三位數」百分比強勁成長態勢（即持續倍增），貢獻整體伺服器營收占比也將由目前的逾五成，擴增至超過七成。廣達並認為，美系雲端服務供應商（CSP）均加大明年的AI投資力道，AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資。

黃仁勳說，目前世界正處於運算領域兩大轉型的開端，首先是從中央處理器（CPU）運作的程式編碼，轉向靠GPU運作的機器學習，機器學習是生成式的基礎AI，這項轉型正「廣泛」進行中，牽涉到世界各地價值1兆美元的運算系統與資料中心的機器學習現代化。

其次為這些系統創造出新型態的AI工廠，「我們在說生成式AI時，實際上是在說這些資料中心都是AI工廠，正在生產某種事物」，如同發電一般，「我們也將生產AI」。

黃仁勳舉例，若客戶量龐大，就像電力用戶的數量龐大一樣，這些「生產者」將能全年無休運作，這些新系統的型態將上線，成為所謂的「AI工廠」，他並預期這種成長、現代化及創造新產業的過程，將會延續好幾年。