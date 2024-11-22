黃仁勳點將 封測雙雄紅了！首度公開致謝日月光、京元電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳20日於財報會議首度點名日月光集團、京元電等封測夥伴並致謝，強調將與這些供應鏈持續合作，提高最新Blackwell平台晶片供應。業界解讀，黃仁勳首度點名，意味日月光（3711）、京元電「紅了」，後續可望承接更多先進封裝委外訂單，營運大補。

業界分析，過往黃仁勳提到台灣半導體鏈多以台積電為主，合作台廠也著重在鴻海、廣達、技嘉等代工與品牌廠，包括來台參展逛協力廠攤位、餐敘都不出與台積電、鴻海、廣達等一起。

輝達首度公開點名封測夥伴日月光、京元電

即便市場普遍將日月光集團與京元電列入輝達先進封裝供應鏈，但黃仁勳先前始終「不說」，這次首度公開讚揚這兩家台灣重量級封測廠，意味日月光集團、京元電「紅了」。尤其黃仁勳宣示會持續與供應鏈夥伴密切合作，凸顯後續釋給日月光集團與京元電的訂單會更多，先進封裝外包已讓輝達更為重視。

黃仁勳是在財報會議回應分析師提問時，點名台積電、京元電、日月光投控旗下矽品精密、鴻海、廣達、緯穎等台廠夥伴，感謝供應鏈與輝達合作努力供貨，讓Blackwell供應量增加。在上述點名致謝的台灣協力廠當中，黃仁勳首度公開點到日月光集團與京元電。

業界分析，CoWoS先進封裝產能供不應求，牽動輝達AI晶片出貨。輝達於2023年財報會議中，首度證實認證其他CoWoS先進封裝供應商產能作為備援，藉此緩解先進封裝產能吃緊問題，不過當時未提及有哪些廠商。

法人推測，輝達認證其他CoWoS先進封裝供應商產能，除了台積電為主要供應商自身積極擴產，也將前段部分與後段oS協力封測夥伴群擴大，其中，聯電將為前段CoW製程準備矽中介層產能，後段則由日月光旗下矽品及美商艾克爾負責oS封裝，成為另一條CoWoS先進封裝供應鏈。

業界看好，日月光是台積電CoWoS後段oS製程委外夥伴，如今又新增前段CoW製程訂單，等於輝達高階封測訂單全部到手。而京元電則受惠oS段成品測試商機。

日月光投控營運長吳田玉日前強調，無論CoW或oS段製程，集團均與代工合作夥伴共同開發多年。

法人認為，台積電加速擴充CoWoS先進封裝產能，今年產能將呈現倍增以上成長。隨著台積電先進封裝產能大增，釋出委外新訂單量也將是倍數計，京元電因承接oS段成品測試，訂單有望同步勁揚，相關業務業績也將跟隨趨勢翻倍成長。

京元電總座張高薰先前也透露，市場上CoWoS先進封裝產能供不應求，並有很多訂單委外。晶圓代工廠擴充愈多CoWoS產能，對京元電愈有利。

京元電強調，近期有感受客戶需求回籠。