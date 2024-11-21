搭載天璣9400 聯發科版AI手機在台開賣

經濟日報／ 記者鐘惠玲陳昱翔／台北報導
vivo台灣有信心X200系列在台銷售量將年增200%以上。記者陳昱翔／攝影
vivo台灣有信心X200系列在台銷售量將年增200%以上。記者陳昱翔／攝影

搭載聯發科（2454）史上最強5G旗艦晶片「天璣9400」的AI手機要在台灣開賣了，大陸非蘋大廠vivo搶頭香，旗下最新旗艦機「vivo X200」系列即日起開放預購，下周五（29日）在全台銷售，並喊出今年X系列在台銷量要倍增；另一陸系品牌大廠OPPO也將在今天推出搭載天璣9400的新機Find X8搶市。

法人看好，兩大非蘋品牌新機銷售喊衝，將挹注聯發科後市。聯發科昨（21）日股價受大盤不振拖累，終場跌10元、收1,265元。

vivo x200系列概況
vivo x200系列概況

vivo X200系列是第一批搭載聯發科天璣9400的AI手機，日前已於大陸市場發布。vivo昨日在台灣舉辦vivo X200系列發表會，宣布X200系列包含X200、X200 Pro等二款機型都將從即日起開始預購，29日於台灣市場開賣。

新機規格方面，X200 Pro搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，遙遠細節皆能精確呈現，為長焦攝影樹立全新標準，處理器採用聯發科天璣9400旗艦晶片，讓新機在單核性能可較上一代提升35%、多核性能提升28%，功耗下降40%，且AI功能也全面升級，為用戶帶來更流暢、更智慧的旗艦級體驗。

vivo台灣總經理陳怡婷指出，為了進一步擴大市占率，今年X200系列銷售推出許多優惠，包括延長保固、贈送周邊產品、舊機換新機折扣等，甚至祭出天團「五月天」門票，以回饋粉絲的支持，有信心X200系列在台銷量倍增以上成長，繳出亮眼成績單。

vivo上一代機種X100系列在台共銷售2.5萬支，為該品牌近年在台灣市場最佳成績，vivo預估今年X200系列在台銷量上看6萬支。

vivo表示，vivo X200在台起售價為29,990元，X200 Pro則從37,990元起跳，較上一代分別上漲2,000元、3,000元，漲幅約7%至8.5%。陳怡婷透露，價格調漲主因晶片成本上漲，但聯發科最強晶片所帶來的效益，絕對物超所值，未來vivo也會持續和聯發科深度合作。另一非蘋品牌OPPO則是今日在台發表Find X8，同樣搭載天璣9400。

vivo 聯發科

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