攜手聯發科、蔡司 vivo今推出X200旗艦系列

手機大廠vivo今（21）日攜手聯發科技、蔡司，推出全新vivo X200旗艦系列，透過全面升級的AI（人工智慧）技術，為用戶帶來更流暢、更智慧的旗艦級使用體驗。

vivo X200系列搭載聯發科技天璣9400旗艦晶片，採用台積電第二代3nm製程工藝，效能全面進化。天璣9400憑藉第二代全大核CPU實現多核性能相較於上一代提升28%，為高效運算與多工操作提供強力支援。

天璣9400進一步整合第八代AI處理器NPU 890，AI運算性能達50 Tokens/秒，CPU（中央處理器）性能提升28%，功耗降低40%，大幅提升智慧應用與影像處理的效率與精準度。

vivo X200 Pro配備同價位最強6000mAh藍海電池，X200則搭載5800mAh藍海電池，皆採用第三代矽負極與半固態電池技術，續航表現優異。相較上一代X100系列，X200系列平均機身厚度減少約6%、重量減輕約5公克，得益於半固態電池技術，確保在-20°C的低溫環境下依然穩定供電，輔以IP68及IP69雙重防護等級，賦予日常使用更多安心與耐用性。

vivo也與蔡司攜手共創影像新時代，打造長焦全能王，X200 Pro搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭，配備浮動潛望鏡組設計，實現超遠距離變焦表現。針對演唱會、球賽等遠距場合，X200 Pro的長焦鏡頭更帶來宛如第一排的臨場感體驗，透過30倍錄影放大倍率與自主開發的超分辨率演算法，精確增強畫面細節與輪廓，使遠處偶像彷彿近在眼前，放大也超清晰。

在影像技術領域，vivo X200系列憑藉先進的AI相片增強功能，顯著提升人臉清晰度，細膩調整色彩表現，讓影像更具生命力。同時，還可將模糊的舊照片轉換為高解析度影像，讓經典時刻得以栩栩如生地重現。文書處理應用上，vivo X200系列搭載AI超級文件去影功能及AI文字擷取功能，無論是拍攝紙質文件或課堂筆記，都能一鍵去除多餘影子，將文字處理至最清晰狀態。

商務學習方面，AI錄音速記輕鬆掌握會議重點，語音一鍵轉換為文字，再由AI高效生成摘要；在系統交互方面，全新升級的Gemini助手，融合智慧創作與交互式問答能力，精準回應螢幕需求。此外，AI圈定即搜功能，讓用戶只需在螢幕上圈選感興趣的內容，不論是文字還是圖片，皆能快速辨識並提供精準搜尋結果，重塑智慧手機的便捷性。

vivo祭出超級寵粉預購方案，針對各通路消費者推出多重好禮，即日起也推電信資費預購專案，搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信指定資費，vivo X200最低只要490元，X200 Pro最低1萬990元即可入手，11月28日前至各大電信門市預購，即享有原廠延長保固1年，加碼贈送限量vivo TWS 3e真無線藍牙耳機和典藏相機造型行動電源，並於12月15日前至vivo官網登錄再送螢幕意外保固12個月。