衝刺智慧移動商機 友達宣布成立100%持股子公司AMS

友達董事會今（21）日決議，將智慧移動事業群、BHTC納入友達新設100%持股子公司「友達智慧移動股份有限公司」，藉由事業群公司化的架構，加速跨國管理與系統整合，並持續推動車用業務擴展與研發創新，提高集團及公司整體營運績效及市場競爭力。

友達深耕車載顯示器領域多年，加乘購併BHTC，於產品組合、客戶布局、生產聚落三大面向實現綜效。藉由整合管理體系來提高企業效率和可擴展性，透過營運策略轉型，進而提升股東價值的極大化。

友達董事會通過讓智慧移動事業群以新公司專注運作，突顯經營績效，達成一條龍式整合效益，加速擴大客戶基礎、深化供應鏈合作的良性發展趨勢，促進研發製造整合效率，進一步實現營運成長。

「隨著智慧移動事業版圖不斷擴大，新公司的成立可加速擴展業務、滿足全球不同市場應用需求。」友達光電董事長暨集團策略長彭双浪表示，「延續智慧移動、垂直場域以及顯示科技三大營運支柱的集團策略，友達智慧移動將持續研發製造、拓展智慧移動解決方案，與全球客戶和合作夥伴保持密切關係。」

彭双浪指出，友達光電母公司會聚焦前瞻顯示科技核心本業及Micro LED技術研發，發揮資源綜效優勢及垂直整合能力，以支持智慧移動及垂直場域事業，促進集團各事業間之資源協作，以專注及持續成長經營綜效為戰略目標，共同推升友達集團及公司的市場領導地位，達到穩健獲利的發展結構，為客戶和投資人創造永續價值。

友達智慧移動為友達100%全資持股子公司，營運基準日暫訂為2026年1月1日。無股權分散計畫，對友達股東權益無影響。

未來，友達董事會將持續以符合整體股東權益的公司治理標準對子公司盡監督管理之責，並以強健的財務體質支持友達智慧移動營運成長，期為智慧移動業務開創更大的事業空間，搶占全球智慧顯示商機，以實現對客戶、員工和股東創造永續價值的承諾。