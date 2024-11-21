啟動雙軸轉型！聯嘉光電技術取得逾45家原廠車廠青睞

LED廠聯嘉（6288）透過UniFlex Series Technology獨家技術，取得超過45家以上原廠車廠的亮眼實績；此外，聯嘉推動自動化工廠管理解決方案，透過運用AI技術及可視化分析優化設備，從精密機械到智慧機械、並從低碳轉型到綠色製造，皆提升效率和節約能耗。

聯嘉光電的主要客戶為特斯拉（Tesla）、福特（Ford）、通用汽車（GM）、保時捷（Porsche）等歐美原廠，對於創新及減碳要求也較高，因此在創新技術打入高門檻的全球汽車供應鏈，獲得高度肯定。

聯嘉表示，由於車燈模組設計過程中，必須同時考量車燈光學法規，包括模組散熱、燈具機構、車燈電源驅動、車燈動態表現外，還需符合車廠要求的品質零缺點及效率，透過建立「協同設計同步流程」，除了提升國際競爭力外，也創造出價值型服務。

此外，聯嘉引進價值工程（VAVE）及智能自動化技術，已經能實時監控生產流程，優化資源配置，還能減少廢棄物的產生。

「綠色設計」是國際車廠的要求，聯嘉指出，在產品設計階段即考慮使用可回收包裝材料、設計低能耗電源和延長產品壽命，並選用環保材料作為產品設計時用料，盡力於在地化採購以減少產品的碳足跡，同時致力於推動供應鏈管理，確保100%原材料來自負責任的來源，禁止使用衝突礦產，並且與供應商共同制定永續發展目標，確保供應鏈的透明度和可追溯性。

聯嘉光電以「UniFlex Series」、「車測中心產學合作計畫」、「經濟部與工研院合作高擬真3D互動系統」、「次世代LED顯示屏」等一連串專利技術，皆在研發技術上突破，也是聯嘉對永續未來的承諾推手。