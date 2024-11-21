2023年國發基金收入330億元 台積電股利190億、占58%

國發會21日晚間說明國發基金投資績效，國庫原始撥交309億元設立國發基金，國發基金2024年9月底淨值1兆2,998億元，加計歷年賸餘累積繳庫數額3,364億元，合計1兆6,362億元，資產成長近52倍。

國發會指出，2016年至2023年期間獲利新台幣1,660億元，較2008年至2015年期間獲利471億元，大幅增加1,189億元，獲利成長3.5倍。

至於國發基金2023年收入330億元，來自台積電（2330）股利收入190億元，占58%，台積電以外的投資公司股利收入140億元，則占42%。對此，國發會表示，這顯示國發基金投資台積電獲利亮眼，投資其他公司的獲利表現亦不遑多讓，這與外界所提國發基金收入皆來自台積電不符事實。

此外，國發會也說明，國發基金2023年度帳上70家直接投資事業，其中公司營運虧損37家，惟該等公司中，國發基金投資有獲利（持股市值高於每股成本）者14家，損益持平者7家。換言之，國發基金投資仍具一定績效，與外界傳言不符。

國發會強調，國發基金投資皆依三階段審議機制，投後管理並遵循相關規範辦理，但外界屢屢以特定個案質疑國發基金投資成效，此舉對戮力從公的同仁不公。

國發會也提到，國發基金正力圖精進，持續優化投前評審、投後管理，監察院於2024年10月23日至國發會巡察時，亦對國發基金精進措施表示肯定。