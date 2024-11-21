Pure Storage宣布策略性投資CoreWeave

先進資料儲存技術與服務商Pure Storage與CoreWeave今日宣布，Pure Storage將策略性投資CoreWeave以加快AI雲端服務創新。雙方也將簽訂策略性合作，讓客戶在CoreWeave Cloud內部使用Pure Storage平台。

此次合作是基於一些全球先進AI公司的共同成功經驗，因此將有助於次世代AI創新者採用CoreWeave雲端服務與Pure Storage平台以達到突破。透過與Pure Storage合作，象徵CoreWeave肯定Pure Storage這15年來在快閃技術上的創新，以及其與全球頂尖AI公司合作的輝煌紀錄。

Pure Storage技術長Rob Lee表示：「我們與CoreWeave的合作，反映了我們致力提供大規模AI創新的共同承諾，同時也寫下一項重大里程碑，為AI驅動的企業提供成長所需的彈性與擴充性。將Pure Storage平台整合至CoreWeave專業雲端服務環境，將使得一些需要大型基礎架構規模與彈性的客戶能根據自身需求來量身打造基礎架構以發揮最大效能。」

CoreWeave策略長Brian Venturo表示，「CoreWeave的使命就是要提供最先進的AI環境與無可匹敵的擴充性和效能。與Pure Storage合作將使我們的客戶能彈性選擇專為特殊AI需求而量身打造的儲存解決方案。這項合作強化了我們致力提供高速效能、可靠性及彈性的承諾，讓客戶信賴 CoreWeave 的雲端平台，加快AI的開發與部署。」

隨著AI正在重塑產業的樣貌，企業必須建立可擴充且符合未來需求的基礎架構，以管理大量的資料和運算需求，同時在不斷演變的情勢下維持靈活性。有了Pure Storage和CoreWeave，企業就能釋放卓越的效能，支援大規模的AI部署，發揮最大運算效能，驅動更偉大的創新。