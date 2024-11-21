數產署推動5G專網全域資安 助攻產業邁向安全數位商機

數位發展部數位產業署積極推動台灣各產業的數位轉型，並在推動5G專網垂直應用的同時，數產署也協助產業建立通訊資安防護能量，為台灣產業的數位經濟發展提供穩定的基礎。

數產署通訊傳播組長施偉仁致詞時指出，數產署自去年（2023年）開放5G專網申設以來，已協助33家企業場域建置專網應用，並在這些企業場域中試辦通訊資安檢測驗證程序，推廣資安偵防功能，未來希望能一起合作導入通訊全域資安，包含事前偵測到復原整套流程，很高興看到「5G CASTLE資安協作聯盟」的努力，協助專網營運企業識別網路風險，強化資安管控，展現出合作成效及實質利益。

數產署表示，通過此次33家企業的參與，數產署也發現了5G專網資安防護值得精進的作為，顯示出企業導入5G應用服務的同時，加強公私部門合作的重要性。目前做到的僅是通訊資安的第一步，數產署對5G專網資安的規劃涵蓋「全域資安」的概念，全面推廣識別、保護、偵測、回應及復原等各階段對應的資安解決方案，未來，數產署為業界提供更具實務性的資安依據，並鼓勵更多資安業者投入5G全域資安防護產品與服務落地，協助專網場域建構完善的資安防護網，進一步達成5G專網安全與快速部署的目標。

隨著全球資安意識高漲，數產署將持續在通訊產業中扮演推動者的角色，並期望通過5G全域資安的支持，加速台灣產業的數位韌性發展。未來，數發部將推動5G專網應用與通訊安全技術的深度整合，引導更多產業導入數位創新和資安防護技術，助攻台灣企業邁向全球5G應用服務供應鏈，創造更多商機。