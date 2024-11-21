恩智浦與群光電能互授策略合作夥伴獎 慶祝GreenChip出貨突破6億顆

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）今日與群光電能共同宣布互相授予對方策略合作夥伴獎，彰顯雙方在實現最高電源效率、產品效能和整體品質目標的承諾以及相互肯定，也同步慶祝恩智浦GreenChip解決方案產品對群光電能的累計出貨量突破6億顆，這個出貨紀錄是雙方長期夥伴關係的重要里程碑，也充份展現雙方長期合作的成功和業界實力。

恩智浦創新的GreenChip電源產品組合旨在實現更高密度、更節能的電源產品。憑藉卓越的效能和和友善的使用介面，恩智浦已成為全球高功率適配器（adapter）領域的領先供應商之一，擁有廣泛的產品組合，包括高效電源供應器、智慧快充電源、創新的快速電池充電技術和系統保護解決方案。

作為全球領先的電源供應商，群光電能長期專注於打造創新、高品質、永續的電源供應器解決方案，不僅致力於滿足快速成長市場的動態需求，亦希望兼顧環保節能的產品設計、為創造更美好的世界做出貢獻。有效的利用恩智浦從插座到處理器的能源管理解決方案（energy management solution；EMS），包括恩智浦GreenChip產品組合，群光電能為人工智慧、電信設備、遊戲機和邊緣運算裝置提供廣泛的高效電源整體解決方案。

群光電能採購長黃銘輝表示：「恩智浦GreenChip解決方案包括PFC + LLC諧振控制器（Resonant Controller），能夠在整個負載範圍內實現極高效率，協助群光電能實現更智慧且更環保的電源供應器解決方案。我們也希望藉由本次互授策略合作夥伴獎，進一步鞏固雙方堅實的合作關係、共同願景以及在整個產業提供卓越價值的承諾。」

恩智浦半導體先進電源系統電源傳輸部門資深總監Hyung Kim表示：「恩智浦先進類比產品組合為智慧互聯世界提供核心基礎。群光電能對恩智浦包括GreenChip電源產品組合等解決方案的認可，展現恩智浦致力於提供高品質、高效電源解決方案的承諾，讓世界變得更美好、更安全、更有保障。」