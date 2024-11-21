立隆：沒有缺席AI伺服器 明年營運看正成長

被動元件鋁質電容廠立隆電董事長吳志銘今天表示，目前在AI伺服器領域「沒有缺席」，從2025年到2026年，立隆積極布局伺服器應用。

展望今年第4季和明年營運，吳志銘指出，受惠車用電子應用拉貨和中國大陸轉單效應，預期立隆11月和12月業績可維持10月水準，明年車用電子和工業應用展望相對樂觀，其他應用項目持穩，明年整體營運可維持正成長。

立隆下午受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，吳志銘表示，立隆在泰國春武里府建廠，預計2025年6月完工，第3季設備進駐，目標第4季認證後正式量產。

在電動車布局，吳志銘表示，立隆持續切入中國大陸主要電動車廠供應鏈，歐洲客戶持續洽商設計中，在綠能電源應用穩健發展。在基地台應用，吳志銘指出，立隆在5G基地台廠商占有主要供應地位。

在伺服器應用布局，吳志銘指出，2025年至2026年，立隆積極主攻伺服器電源應用，立隆已經在AI伺服器領域搶佔先機，在相關領域「沒有缺席」。

吳志銘表示，立隆是美系AI晶片大廠的供應商，持續與電子代工服務（EMS）客戶設計合作中，在AI應用領域，立隆絕對不會放棄。