宏達電獲國家永續發展獎 二度蟬聯獲獎

宏達電（2498）21日宣布再次榮獲「113年國家永續發展獎」，HTC繼去年榮獲「企業類」國家永續發展獎後，再度從激烈的競爭中脫穎而出，成為全台唯一2023及2024年皆榮獲此國家級獎項的企業。此外，HTC 並於台灣永續能源研究基金會（TAISE）在20日所舉行的「2024全球暨台灣企業永續獎」（TCSA）頒獎典禮中獲頒「氣候領袖獎」，這些榮譽不僅是對HTC永續努力的肯定，也突顯其持續為低碳未來及社會價值創造的承諾。

獲頒氣候領袖獎 鞏固環境永續領域實力

此外，在國內最具權威的企業永續評選「2024台灣企業永續獎」永續單績效獎項中，HTC以卓越的減碳行動榮獲「氣候領袖獎」。該獎項旨在表彰在應對氣候變遷方面表現優異的企業，涵蓋減碳目標、能源管理與創新實踐等多項指標。今年共有526家企業參與角逐，HTC榮獲此獎項，顯見HTC對於永續環境的重視與持續投入，從治理層面的氣候變遷管理政策，氣候變遷風險與機會的鑑別評估，到母子公司全範疇的溫室氣體查證與完整揭露，以及通過 SBTi的淨零目標審核等實際行動皆獲得評審的肯定。

而HTC為了邁向淨零所建構的六大減碳策略：「碳管理與政策、低碳營運、低碳商品、低碳運輸、價值鏈議合及碳抵銷」，也有明確的對應執行作為。HTC的氣候行動策略對於創造永續環境，以及積極應對氣候變遷的各項努力，不僅符合國際標準，亦帶動台灣企業在全球氣候議題上的參與與影響力。

持續深化 ESG 實踐 開創永續未來

自成立以來，HTC以創新精神深耕環境、社會及治理（ESG）領域，並致力於實現聯合國永續發展目標（SDGs）。在環境面向，HTC推出低碳與環保產品，持續研發符合節能與高效標準的創新技術；在社會共融方面，公司利用虛擬實境技術推動教育平權，為偏遠地區學生提供突破地理限制的學習機會，助力縮小城鄉差距；在治理層面，公司持續提升資訊透明度，打造負責任且具韌性的企業營運模式。

HTC永續長陳慧怡表示，「這些榮譽給予HTC在實踐永續發展上莫大的鼓勵，當我們反思HTC如何建構屬於自己的永續願景時，發現最重要的是要從核心業務中融入ESG精神，才能在公司的成長與永續發展中找到平衡。因此在產品研發過程中，透過系統模擬出可能的碳足跡，從而在開發初期選擇對環境影響較小的材料。這不僅是對未來趨勢的超前部署，選擇低碳排放供應商也將降低減碳成本，從而提高產品競爭力」。