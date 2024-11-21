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建通新型銅材認證期拉長 明年交貨量逐步提高

中央社／ 台北21日電

端子廠建通精密因台灣廠的特殊新型銅材產品認證期拉長，今年營運表現不如預期，前3季稅後淨損新台幣1.24億元；建通總經理何易霖今天表示，只是時程遞延，需求沒有不見，明年交貨量可望逐步提高。

建通今天舉行媒體活動，何易霖坦承，公司今年表現確實不如原先預期，主因台灣廠新切入特殊銅材市場，原本寄予厚望，沒想到認證期比預期還要長。

建通今年前3季營收22.98億元，年增24.8%，稅後淨損1.24億元，比去年同期淨損1.19億元，虧損擴大4.2%，每股淨損0.75元。

何易霖說，材料變更對產品而言是最重大異動，客戶驗證合格之後，拿到供應商評鑑資格，還要再取得下游客戶同意，整個產品驗證時間拉長。

建通的特殊銅材目前已通過多家客戶驗證，應用在細晶銅桿、銅排、特殊銅材等，今年第3季開始有小量出貨，大規模轉換要等到2025年客戶用量排定，明年交貨量有望逐步拉高。

建通蘇州廠的異型導體銅材加工量穩定提升，經國際大廠認證後，交貨量逐步提高，目前蘇州廠有10條產線量產，且已擴充20條產線空間，預計2025年上半年將再新增5條產線，有望為營運帶進新的挹注。

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