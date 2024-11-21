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界霖：攻航太衛星應用 切入AI伺服器

中央社／ 台北21日電

功率元件導線架廠界霖今天表示，產品觸角伸入航太衛星應用，也透過電源供應器廠商，間接切入人工智慧（AI）伺服器應用。

界霖下午受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，總經理室協理吳念誼指出，界霖除了積極深化電動車領域，也將觸角伸及航太衛星應用。

此外，界霖也布局資料中心應用，吳念誼說明，相關功率元件導線架包括絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）和金氧半場效電晶體（MOSFET）產品，交給電源供應器廠商，使用在AI伺服器。

吳念誼也表示，界霖以既有沖壓製程為基礎，開發厚銅材料給基板材料商，可協助提升功率元件產品散熱效果，預期最快2025年將有初步商業化進展。

媒體問及美國可能取消電動車補助對市況影響，吳念誼指出，低碳化是不可逆的趨勢，短期政策影響有限，目前中國發展電動車快速，其他國家充電樁和基礎建設不夠普及，若條件成熟，美國仍有機會積極布局電動車產業，近期市場雜音主要是產品價格和關稅變數影響，長期來看車用半導體市場仍可持續成長。

美國 航太 電動車

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