群電與恩智浦 互相授予策略合作夥伴獎

群電（6412）與恩智浦半導體於21日共同宣布，互相授予對方策略合作夥伴獎，彰顯雙方在實現最高電源效率、產品效能和整體品質目標的承諾以及相互肯定，也同步慶祝恩智浦GreenChip解決方案產品對群電的累計出貨量突破6億顆。

恩智浦的GreenChip電源產品組合希望實現更高密度、更節能的電源產品。群電則專注於打造創新、高品質、永續的電源供應器解決方案，希望滿足市場的動態需求，兼顧環保節能的產品設計。

群電採購長黃銘輝表示，恩智浦GreenChip解決方案包括PFC + LLC諧振控制器，能在整個負載範圍內實現極高效率，協助群光實現更智慧且更環保的電源供應器解決方案。希望藉由本次互授策略合作夥伴獎，進一步鞏固雙方堅實的合作關係。

恩智浦先進電源系統電源傳輸部門資深總監Hyung Kim指出，恩智浦先進類比產品組合為智慧互聯世界提供核心基礎。群光對恩智浦包括GreenChip電源產品組合等解決方案的認可，展現其致力於提供高品質、高效電源解決方案的承諾。