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AppWorks 加速器結盟 Google Cloud 添新創資源

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土的新創創投基金之初創投（AppWorks）與Google Cloud今日宣布建立合作夥伴關係。通過這項合作，AppWorks加速器的新創公司將能夠使用Google for Startups Cloud Program的支援，包括為早期新創所提供的完整資源，運用Google Cloud以及其在AI領域的最新技術，加速產品發展。

AppWorks 加速器內的新創團隊將享有以下由 Google 所提供的福利，包括Google Cloud抵免額，新創團隊可利用抵免額，以較低的成本進行實驗、構建和擴展產品業務；學習資源包括技術實驗室、專屬工作坊、Google Cloud專家顧問諮詢，及最新生成式AI解決方案，例如Gemini；專屬 Startup Success Manager可為新創者提供一站式的 Google支援；以及Google產品優惠，包括 Google Workspace（Gmail、雲端硬碟、Meet）、Google Maps Platform等多項產品的優惠。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，Google for Startups Cloud Program 的資源和開發工具，將成為社群中新創公司的寶貴資產，加速他們邁向成功。期待Google Cloud在AI領域不斷推陳出新的創新技術，透過合作將讓AppWorks新創更大膽運用這些AI，創造突破性的成長。

Google Cloud新創與AI事業總經理李漢麟表示，Google Cloud 致力於從創業初期支持新創公司，期待能為 AppWorks的創業者提供Google Cloud最先進、開放且優化的 AI 技術堆疊、廣泛的基礎架構解決方案，以及專為新創公司量身打造的重要資源。

AI Google Google Cloud

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