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台積電台灣每年蓋一座廠？ 劉鏡清：台南、高雄、台中都有

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清表示，台積電在高雄跟台南都有蓋廠計畫，接下來台中也會有。圖／本報資料照片
國發會主委劉鏡清表示，台積電在高雄跟台南都有蓋廠計畫，接下來台中也會有。圖／本報資料照片

經濟部長郭智輝20日指出，台積電可能在未來10幾年間每年在台灣蓋一座廠。國發會主委劉鏡清今日表示，據他了解，台積電在高雄跟台南都有蓋廠計畫，接下來台中也會有，而政府在用水、用電都有定期溝通。

外界關注台積電在美國投資的進度，國民黨立委葉元之表示，美國商務部拍板補助台積電亞利桑那州廠66億美元，近日傳出台積電A16製程也會移至美國一事。對此，劉鏡清則說，按照計畫，台積電3奈米技術本來就會前進美國，但2奈米還不會；至於A16，由於產品部分一般是進到3奈米製程，有可能過去美國。

劉鏡清表示，這是政治因素，雖然美國成本比較高，但若買方能夠接受、願意下單，台積電有能力製造，就會出貨，不可能不接受訂單。

但傳出台積電美國廠可能在12月舉行完工典禮，但遭台積電否認，劉鏡清也說沒有接受到這項訊息，也沒有受邀，完工典禮一事應以台積電發言為主，「目前僅接獲明年2月10日赴美參加董事會的通知。」

劉鏡清 台積電 奈米 美國商務部

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