2024創業大調查出爐 勤業眾信：AI 創投熱度仍不減

勤業眾信聯合會計師事務所21日公布《2024創業大調查》報告指出，儘管全球創投市場仍處低谷，但「AI」題材熱度不減，占全球總募資金額的三分之一，但在發展同時仍面臨人才不足的挑戰，發現超過七成新創企業，期待獲得資金補助或稅收優惠等支持。

勤業眾信首度與數位時代發布《2024創業大調查》報告，解析台灣創業家應對AI浪潮的策略，為新創企業獻策「市場拓展、技術創新及財務管理」三大關鍵領域實踐指引，以因應資源不足或面臨的轉型困難。

勤業眾信在11月21日至23日參與「2024 Meet Taipei創新創業嘉年華」，延續支持新創企業成長茁壯的「春芽精神」，連續第八年設立「春芽新創專館」，提供資源對接、諮詢顧問及成長策略等服務，助力創業者加速邁向成功。

勤業眾信新創事業服務團隊負責人資深會計師陳薔旬表示，儘管全球創投市場仍處低谷，但「AI」題材熱度不減，占全球總募資金額的三分之一，AI浪潮驅動下，台灣正迎來軟體新創與硬體大廠合作的新契機。

不過，調查亦發現，台灣在AI時代發展同時，也面臨研發人才不足的挑戰，調查發現超過七成（73.4%）的新創企業期待獲得政府或其他機構的支持，特別是資金補助或稅收優惠面向，將是推動新創生態系持續成長的重要助力。

報告指出，創業者在市場拓展、資金籌措、產品開發與技術創新、AI技術導入課題中面臨諸多挑戰，近五成新創企業因公司財報或現金流狀況不理想，進而延宕了募資進度；同時，有四成的新創與投資人之間未能談到滿意的估值。

陳薔旬建議，創業者應聚焦三大關鍵能力：聚焦需求精準切入市場；整合資源創造多元價值，吸引投資並提升企業競爭力；提升內部敏捷創新能力，以快速迭代產品應對市場變化。

勤業眾信策略、風險與交易服務資深執行副總經理李紹平分析，新創公司因為規模小且尚未有穩定的獲利，因此財務風險較高，創業者需明確地掌握企業營運模式，才有機會獲得投資人的青睞，因為不同類型的投資人會從不同的角度看投資的價值。