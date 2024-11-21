2024創業大調查出爐 勤業眾信：AI 創投熱度仍不減
勤業眾信聯合會計師事務所21日公布《2024創業大調查》報告指出，儘管全球創投市場仍處低谷，但「AI」題材熱度不減，占全球總募資金額的三分之一，但在發展同時仍面臨人才不足的挑戰，發現超過七成新創企業，期待獲得資金補助或稅收優惠等支持。
勤業眾信首度與數位時代發布《2024創業大調查》報告，解析台灣創業家應對AI浪潮的策略，為新創企業獻策「市場拓展、技術創新及財務管理」三大關鍵領域實踐指引，以因應資源不足或面臨的轉型困難。
勤業眾信在11月21日至23日參與「2024 Meet Taipei創新創業嘉年華」，延續支持新創企業成長茁壯的「春芽精神」，連續第八年設立「春芽新創專館」，提供資源對接、諮詢顧問及成長策略等服務，助力創業者加速邁向成功。
勤業眾信新創事業服務團隊負責人資深會計師陳薔旬表示，儘管全球創投市場仍處低谷，但「AI」題材熱度不減，占全球總募資金額的三分之一，AI浪潮驅動下，台灣正迎來軟體新創與硬體大廠合作的新契機。
不過，調查亦發現，台灣在AI時代發展同時，也面臨研發人才不足的挑戰，調查發現超過七成（73.4%）的新創企業期待獲得政府或其他機構的支持，特別是資金補助或稅收優惠面向，將是推動新創生態系持續成長的重要助力。
報告指出，創業者在市場拓展、資金籌措、產品開發與技術創新、AI技術導入課題中面臨諸多挑戰，近五成新創企業因公司財報或現金流狀況不理想，進而延宕了募資進度；同時，有四成的新創與投資人之間未能談到滿意的估值。
陳薔旬建議，創業者應聚焦三大關鍵能力：聚焦需求精準切入市場；整合資源創造多元價值，吸引投資並提升企業競爭力；提升內部敏捷創新能力，以快速迭代產品應對市場變化。
勤業眾信策略、風險與交易服務資深執行副總經理李紹平分析，新創公司因為規模小且尚未有穩定的獲利，因此財務風險較高，創業者需明確地掌握企業營運模式，才有機會獲得投資人的青睞，因為不同類型的投資人會從不同的角度看投資的價值。
李紹平指出，成功的募資必須清楚地勾勒出企業的營運模式及現階段的資金需求與資金用途，前提是公司可提供正確且完整的財務報表，新創公司常專注於技術的開發或業務的拓展，並未關注於帳務品質與財務資訊的正確性，除了可能造成決策錯誤，更會使投資人無法評估公司合理的估值造成募資的失敗，因此建立財務會計系統，提供正確的財報，才是企業能永續經營的關鍵。
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