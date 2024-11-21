台積電未來3年投資 劉鏡清：高雄台南台中都將設廠

經濟部長郭智輝昨天表示台積電可能在未來10幾年間1年在台灣蓋1座廠，身為台積電董事之一的國發會主委劉鏡清今天進一步說，未來3年台積電設廠規劃，除了高雄、台南，接下來台中也會有，政府會確保用水、用電。

台積電在台灣的投資計畫備受關注，國民黨立委葉元之今天在立法院詢問近3年台積電於台灣的設廠規劃，劉鏡清回應，據他了解，高雄跟台南都有，接下來台中也會有，政府在用水、用電都有定期溝通。

另外，葉元之也關切美國商務部拍板補助台積電亞利桑那州廠66億美元，近日傳出台積電A16製程也會移至美國一事，劉鏡清說，按照原先計畫，3奈米技術本來就會前進美國，2奈米還不會過去；至於A16，由於產品部分一般是進到3奈米製程，有可能過去美國。

劉鏡清直言，「這不是樂觀其成的問題，而是政治因素」，雖然美國成本比較高，但若買方能夠接受、願意下單，台積電有能力製造，就會出貨，不可能不接受訂單。

葉元之進一步詢問，先前郭智輝提到台積電美國廠可望於12月舉行完工典禮，後來台積電創辦人張忠謀否認此事，實際狀況為何。

劉鏡清表示，他沒有接受到這項訊息，也沒有受邀，完工典禮一事應以台積電發言為主。劉鏡清補充，目前僅接獲明年2月10日赴美參加董事會的通知。