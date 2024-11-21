吳誠文接受日媒專訪 未來3年每年編300億投入AI

國科會主委吳誠文接受日經亞洲專訪時指出，台灣政府計劃在未來3年內每年編列新台幣300億元在人工智慧（AI）資料中心和其他升級作業，並力求加強與美國下一任總統川普的合作。

吳誠文告訴日經亞洲（Nikkei Asia）：「我們計劃在總統賴清德任期的接下來幾年，每年編列新台幣300億元，也就是每年約10億美元預算。」

吳誠文說：「AI主權是一個至關重要的議題。台灣政府計劃加強自己的AI資料中心基礎建設，大幅提升自身的運算能力。」

吳誠文指出，政府目標是於未來4年將集體效能從今年的120 Petaflops提升到480 Petaflops。國際間以「浮點運算」（FLOPS，Floating-point operations persecond）作為超級電腦速度單位，1 Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算。

賴政府致力讓半導體製造為主的台灣經濟多元化，AI、無人機、醫療保健和能源都是目標產業。

吳誠文說：「雖然我國沒有很多正式邦交夥伴，但台灣可以透過科技，與民主陣營的各個國家建立更友好的合作和更良好的關係。」他補充表示：「這有益台灣安全。」

國科會去年列出台灣政府希望避免中國取得的關鍵技術清單，台灣也正在對被列入黑名單的中國實體實施出口管制。

吳誠文指出，台灣已與輝達（Nvidia）等世界頂尖AI晶片巨擘合作，打造AI資料中心和超級電腦來訓練自身的「可信任AI對話引擎」（Trustworthy AIDialogue Engine, TAIDE）。TAIDE是一種大型AI語言模型。

吳誠文表示，「從AI主權層面來說，擁有我們自己的正體中文模型對我們來說非常重要」，還說TAIDE將部署至政府的國家高速網路與計算中心，以進一步發展AI應用程式。

美國總統當選人川普將於明年1月上任，吳誠文說，由於台灣和美國的目標在許多方面互相契合，他「當然期待」與美方合作。

被問及台灣是否預期會面臨川普施壓要求分享更多先進技術時，吳誠文表示，這樣的策略「符合川普的期望」。