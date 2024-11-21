NVIDIA 財報公布股價盤後跌 陸行之：分析師好像被餵毒

輝達（NVIDIA）財報出爐，本季營收的展望也略高於預期，但盤後股價卻是下跌；資深半導體產業評論家陸行之提出看法分享，認為「感覺分析師/投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有個10ppts beat就不夠興奮，公司越來越難為了」。

輝達在截至10月27日的上季銷售額為351億美元，較去年同期成長94%，高於FactSet訪調分析師預期的332.5億美元；剔除部分項目，每股盈餘81美分，高於分析師預期的74美分；上季銷售激增，利潤幾乎翻倍。

針對本季營收展望，輝達預估，在截至2025年1月底止的第4季度營收預期達375億美元，高於彭博彙編分析師平均預估的371億美元，但市場最高的期望值則達410億美元。

輝達執行長黃仁勳表示， Blackwell本季營收將超過該公司先前給出的「數十億美元」營收的指引； 輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，預計毛利率可能明年下半年就能達到70%左右，這是個「合理」的目標。

輝達財報及展望出爐，陸行之21日在臉書發文表示，又是看數字說故事的時間了，NVIDIA 盤後小跌，盤後表現比上季度好，分享幾個分析師及投資人會關注的重點。

陸行之認為，「感覺分析師/投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高， 公司越來越難為」；他表示，「NVIDIA/整體AI晶片訂單應該還不到台積電營收的15%/20%」，「但看T同學還是要看整體半導體產業的需求變化，不知兩者何時才會脫鉤，有擔心以後AI熱潮過了之後，也把我們的T同學拖下水」。

陸行之的臉書貼文全文如下:

又是看數字說故事的時間了，NVIDIA 盤後小跌，盤後表現比上季度好，分享幾個分析師及投資人會關注的重點：

1.NVIDIA 公布三季度營收季增17%，年增94%，明顯高於之前的6-10%季增指引及分析師預期的11%季增，及年增83%。

2.NVIDIA 公布四季度營收指引季增5-9%，年增70%達375億美元+/-2%，1%高於彭博社分析師預期的季增6%，年增68%達371億美元。

3. NVIDIA 公布三季度EPS為0.78美元，高於彭博社分析師預期的0.72，根據各項指引來測算，四季度EPS為0.76-0.78美元，跟彭博社分析師預期的0.8美元差距不大。

4. NVIDIA 公布三季度庫存月數為2.57，季減4%，年減15%，表示客戶需求還算穩定，公司也說在2025年的未來幾個季度，新產品 Blackwell 還是短缺。

5. 三季度數據中心營收季增17%，跟整體公司的季增相同，數據中心營收占比約88%，與前兩個季度差距不大。

6. 我個人的胡思亂想：感覺分析師/投資人好像被餵毒，對AI晶片投資癮越來越大，預期越來越高，沒有個10ppts beat就不夠興奮，公司越來越難為了；其次就是AMD三季度數據中心營收為35.5億美元，季增25%，優於base 已經超大的NVIDIA‘s 17% (307億美元)，還有四季度總營收季增指引也優於NVIDIA, 雖然數據中心營收份額不是一個數量級別的；老實說，NVIDIA/整體AI晶片訂單應該還不到台積電營收的15%/20%，謝謝Nvidia這兩年的貢獻，但看T同學還是要看整體半導體產業的需求變化，不知兩者何時才會脫鉤，有擔心以後AI熱潮過了之後，也把我們的T同學拖下水。

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