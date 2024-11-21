緯創醫學攜臺北醫學大學簽產學 MOU 合作睡眠偵測智慧醫材明年取證

緯創（3231）子公司緯創醫學20日與臺北醫學大學簽署產學合作備忘錄（MOU），緯創醫學透過使用BestShape VS 雷達偵測睡眠呼吸中止OSA 與陣發性呼吸 PB 的計算，建構機器學習與深度學習框架，以達到最佳訓練及預測效果，雙方合作睡眠研究論文已登上指標性美國睡眠醫學會期刊Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM)，預計該產品明年將取得臺灣二級智慧醫材許可。

同時，緯創醫學產品BestShapeVS在心臟內科、胸腔內科、血液透析中心展開不同專科的臨床驗證，期望透過連續性的監測及分析，對於睡眠呼吸中止症、心臟病、呼吸系統疾病等等不同的病徵，提供更完整的訊息，並協助臨床醫師進行精準的診斷。

緯創醫學自主研發生產毫米雷達波技術之產品 BestShape VS ，是本次合作主要應用的智慧醫材，能在不干擾患者正常生活的情況下，持續監測其生理數據，如呼吸、心跳、血壓和睡眠品質，還能將這些數據與潛在疾病進行關聯分析。

透過 BestShape VS的非接觸特性，不僅能幫助醫療人員及時瞭解患者的健康狀況，也讓患者早期得到適當的治療，降低急症事件或惡化的風險，已為不同地區的上千人次數據所調校訓練，並已有超過10個臨床試驗案，驗證產品的精準度及可信度，現已於台灣、美國、歐洲、日本、中國等地進行上百筆專利布局及學術論文發表。

緯創醫學2019年與時任衛生福利部雙和醫院睡眠中心主任、現任雙和醫院之合作公司昇采醫學董事長劉文德，展開一系列睡眠檢測研究，研究發現 BestShape VS 是一項良好的陣發性呼吸偵測裝置，可用來預測潛在的心臟疾病，為後續多元的醫學研究與應用打下深厚基礎。

緯創醫學董事長黃俊東指出，緯創醫學為高階智慧醫療器材製造商，持續開發精準醫療相關產品與服務，致力於替客戶打造高品質的產品，讓人們生活更健康美好。

緯創醫學科技和北醫一校三院的合作項目除整合智慧醫材於醫院應用之外，還會定期舉辦企業講座、提供參訪或實習活動，幫助醫事人員更加深入地瞭解智慧醫療的最新發展，不僅能夠提升學生的實踐能力，也為未來的醫療科技專業人才培養奠定了扎實的基礎。

臺北醫學大學與緯創醫學的合作標誌著學術界和產業界間的深度聯繫，旨在推動智慧醫療的發展，並為未來臨床應用打下堅實的基礎。北醫的三家附設醫院將成為此次合作的臨床場域，雙方將展開更深入的產學合作。